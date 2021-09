Kültürlerin, toplumların birleştirici unsuru: Gastronomi

Heredot'un "Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü" dediği ülkemizde, geçmişten günümüze pek çok medeniyetin doğuşuna tanıklık eden coğrafyamız, antik kentleri, müthiş yemekleri, el işçiliği, tarihi ve kültürel zenginliği, doğal güzellikleri ile adeta bir cennet. Yemek kültürü, bir toplumun kendisini ve yaşama tarzını ifade şekillerinden biridir. Gastronomi, kültür ve yemek arasındaki ilişkiyi inceleyen bir disiplindir. Gastronomi, kültürlerin toplumların birleştirici bir unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Yemek kültürü, sofraların etrafında birleşen insanları yakınlaştırıyor. Ortak bir dil konuşmalarını ve kültürlerin kaynaşmasını sağlıyor.

ÖNEMİ GİTTİKÇE ARTIYOR

Farklı mutfak kültürlerinin harmanlanması (füzyon mutfak) sonucu modern mutfakların ortaya çıkmasını sağlıyor. Geleneksel gıdaların gastronomi turizmi içerisindeki önemi gün geçtikçe tüm dünyada artmaktadır. Bu nedenle ülkeler coğrafi işaretleme ile geleneksel ürünlerini yasal olarak koruma altına almak, böylece kültürel değerlerin sürdürülebilirliğini sağlamak, haksız rekabeti ve tüketicinin yanlış bilgilendirilmesini önlemek istemektedirler.

ZENGİN MUTFAKLAR

Türk mutfağı, dünyanın sayılı zengin mutfakları arasında yer alan hem çok köklü bir tarihe hem de çok zengin kültürel bir yapıya sahiptir. Dünyadaki bütün toplumlar kendilerine ait bir mutfak kültürüne ve beslenme biçimlerine sahiptir. Bu beslenme biçimleri ise içinde bulunulan kültürel, coğrafi, ekonomik, ekolojik yapıya ve tarihsel sürece göre şekillenmektedir. Günümüzde insanlar, teknolojinin gelişmesi, kentleşme, kadının iş hayatına katılması, iş temposunun yoğunluğu, seyahat etme, yalnız yaşama gibi sosyoekonomik ve kültürel çeşitli etkenlerle beslenmelerine daha az zaman ayırmakta ve dolayısıyla bu etkenler beslenme alışkanlıklarını değiştirmektedir. Türk Mutfak Kültürü içerisinde geleneksel kahvaltının oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır. Ülkemiz bitki örtüsü açısından çok zengin bir floraya sahiptir. Geleneksel kahvaltılarda bu zenginlikten yöresel olarak faydalanılmaktadır. Söz konusu zenginliğin yiyecek içecek işletmeciliğine kazandırılması için gereken çalışmaların yapılması gerekir. Günün en zengin, en bereketli, en leziz öğünüdür kahvaltı.

KAHVALTININ ÖNEMİ BÜYÜK

Cemal Süreya, "Yemek yemek üstüne ne düşünürsünüz bilmem ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı" diyerek kahvaltının yarattığı ruhu ne güzel de anlatmış. Güne zinde bir şekilde başlamak ve gün içerisinde içinde bulunduğumuz faaliyetlerde; anlama, algılama, anımsama ve verimli bir şekilde çalışmak için kahvaltının önemi çok büyüktür. Bir kere, insanın nasıl bir gün geçireceğini belirliyor. Kendine bir güzellik yapıp sağlıklı ve lezzetli bir kahvaltıyla güne başlayan, günün kalanını mutlu geçiriyor.

ORİJİNAL VE ÖZGÜN

Kahvaltıyla hayatımızda yapmak istediğimiz değişikliklere adım atmak da pek mümkün. Kahve altı, 2 öğün yeme alışkanlığını farklılaştıran, başka dillerde 'oruç bozma' anlamına da gelen bir kültür; bütün kültürlerde farklılık gösteren bir öğün. Artık moda gibi yemeklerin birbirine inanılmaz benzemeye başladığı zamanda, kahvaltı orijinalliğini ve kültüre özgülüğünü koruyor. Son söz; Her geçen sene içerik ve detay olarak gelişen büyüyen Gurme, markalaşma yolunda ilerleyecek firmalar için önemli bir mecradır. Bu başarılı çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum, kutluyorum.



EN ÖZEL LEZZET ADRESLERİ BURADA

BENIM kahvaltı mekanlarından beklentim evimde yiyemediğim, yapamadığım, bulamadığım orijinal tat ve lezzetleri bana sunması. Ürünleri doğal yöresinden almalı. Mutfağında veya fırınında mekanına özel spesiyal lezzetleri yapmalı. Son dönemde markalaşan "Gurme" eki ile Yeni Asır adından söz ettirmektedir. Burada amaç yöresel, bölgesel mutfakların kültürlerin ortaya çıkarılmasıdır. Yeni Asır yöresel mutfakların ortaya çıkarılmasında büyük çaba sarf etmektedir. Şimdi de bölgemizin en özel kahvaltı ve lezzet adreslerini içeren sizler için özel bir gurme eki yaptık.



PRESTİJ KAYNAĞI GAZETE

GURME ekinde yer almak firmalar açısından bir prestij kaynağıdır. İletişim yönetimi yapmak, markalaşmak isteyen firmaların mutlaka burada yer almaları gerektiğini düşünüyorum. Markalaşmak öyle iki günde, 'Ben markalaştım' diyerek olacak şey değildir. Arkasında büyük bir emek, sabır ve istikrar yatmaktadır. Markalaşma dinamik bir süreçtir. Bir hayat tarzı, yaşam felsefesi sunarak markalaşırsınız. Markaları tanıtmada tekrar değil değişim, gelişim ve güvenilirlik önemlidir. Markalar müşteri sadakatine her şeyden fazla önem vermelidir.

ÖNEMLI olan farklı olmak değil nasıl farklı olduğunu gösterebilmektir. Müşterilerin beklentilerinin ötesinde bir hızla kendinizi yenileyebilmek ve kalitenizle her zaman gündemde kalabilmekle mümkündür. Marka olmak öncelikle firma ve kurum olarak marka olmaktır.