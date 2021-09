Muhteşem lezzetler ‘CML Concept’te

Hayatını tatlı yolculuğa adayan bir tarihin, kültürün adı olan İzmir'in markası 'Cemil Baba Baklavaları'. Çocukluk yıllarında Ankara'da başlayan baklavacılık serüvenini yıllar içinde İzmir'e taşımış Cemil Çardak, yani nam-ı diğer Cemil Baba. Hatay İnönü caddesinde hâla mis gibi baklava kokan dükkânında tanışmış İzmirlilerle. Cemil Baba baklavalarının her bir dilimi ilk günkü kalitesinde ve lezzetinde...

6'NCI ŞUBELERİ YELKİ'DE

Cemil Baba, ulusal bir gazetenin yapmış olduğu değerlendirmede ve birçok otorite tarafından Türkiye'nin en iyi baklavacıları arasında gösterilmektedir. Şimdi de Cemil Baba kalite ve güvencesinde süt tatlı çeşitleri üretimine başladılar. Sütlaç, keşkül kazandibi gibi enfes süt tatlılarını tatmanızı tavsiye ederim. Çardak kardeşler de işe dahil olunca marka ister istemez daha büyük ve güçlü yatırımlarla bu dönemde büyümeye devam ediyor. Muhteşem Lezzetler başlığıyla CML Concept markasıyla yeni lezzet noktaları açılmaya başlandı. İzmir'de 6. şubesini Betül Çardak yönetiminde Güzelbahçe Yelki'de açan Cemil Baba'da baklava çeşitlerinin yanında katmer, künefe, dondurma, börek, köfte, salata ve makarna çeşitlerini tadabilirsiniz. Dostlarınızla ferah dekorasyonu, mimarisi ile enfes lezzetler eşliğinde keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Hatay'da iki şubede baklava ve dondurma yer almakta. Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'nde ve Bornova Sakarya Caddesi'nde açılan CML Concept özellikle künefe çeşitleri başta olmak üzere, kahvaltı, döner, köfte gibi yemek çeşitleri ve tatlı mutfağının seçkin lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Karabağlar şubesi fabrika satış mağazası ve Buca şubeleri ile hizmet vermekte. Önümüzdeki günlerde ulusal bir akaryakıt markasının istasyonunda 2 şube ile çok özel konsept ve lezzetlerle sizlerle buluşacak. Yarım asrı geçmiş, yıllarca bu disiplini sürdürmek çok kolay değil. Cemil Baba baklavaları kuruluş tarihi 1959. Cemil Baba bir aile işletmesi. Burada önemli olan, yöneticinin vizyonudur.

YARIM ASIRLIK YOLCULUK

Babasından aldığı bayrağı daha ileri taşıyan zincir ulusal bir marka yolunda ilerleyen bir aile işletmesi olan Cemil Baba markasına vizyon katan 2. kuşağın başarılı temsilcisi Tuncay Çardak bulunuyor. Restoran grubunun başında kız kardeşi Aylin Çardak, baklava grubunun başında eşi Betül Çardak ve üretimin başında oğlu eğitimini de devam ettiren üçüncü kuşak Cemil Can Çardak bulunmakta. Başarılarının sırrını açıklayan Tuncay Çardak, "İnsanların başarılı olabilmesi için işini severek yapması ve işinin başında olması gerekiyor. İşimizde başarılıysak bunda önemli etken; personelimize bu aşkı hissettirip, onlarla beraber yaşamamızdır" dedi. Aynı lezzeti yakalamanın ve standardizasyonu sağlamanın markalaşmak için önemli olduğunu belirten Tuncay Çardak, "Yanımızda 4 baş ustamız var. Emekli olmalarına rağmen hala daha yanımızda çalışıyorlar. Bu işin en büyük püf noktası, eski personele sahip çıkıp yıllarca onlarla beraber çalışmaya devam etmek. Satın aldığınız malzemeler de çok önemli. Örneğin unumuz Türkiye'deki en iyi baklavayı yapan Antep çıkışlı bir firma. Onun dışında yağımızı Urfa'dan alıyoruz. Fıstık yine Antep'ten alınıyor" dedi. Cemil Baba'nın başarısının sırları nedir, çıtır çıtır sesi, rayihası ve damakta bıraktığı o muhteşem lezzeti nasıl oluşturuyorsunuz diye sorduğumuzda, "Elbette öncelikle yufkanın özelliği. Ustalık gerektiren bir maharetle yufkaların hazırlanması, açılması, serilmesi.. Her biri ayrı meziyetteki aşamalar. Kullanılan özel sade yağlar.

EN İYİ MALZEME KULLANILIYOR

Bin bir çeşit sade yağın arasından en iyi sade yağı bulup kullanmak da elbette ayrı bir ustalık. Sıra geldi Antep fıstıklarının seçilmesine. Aylar öncesinden en iyi çeşidini bulup onu üretim için ayırmak ve hasat zamanı geldiğinde taze taze depoya ulaştırmak. İşin son noktası şerbeti. Ustalığı konuşturmanın zamanı. Hangi aşamada hangi ısı derecesinde o şerbeti dökeceğini bilemezsen, emeğine yazık edersin" dedi. Kolay değil neredeyse 40 çeşit tatlı üretmek. Her biri ayrı lezzet şöleni. Şimdi bu lezzetler bir telefonla kapınıza gelebiliyor... Son söz; günümüzde bir işletmenin varlığını sürdürebilmesi ürettiği ürün veya hizmetleri 'marka yapabilme' başarısı ile doğru orantılıdır.



SPORDA DA ŞAMPİYON



CEMIL Baba Baklavaları sanat ve spora her zaman destek olacak sosyal çalışmalarla da adından sözettiriyor. Cemil Baba Baklavaları adıyla kurdukları halı saha futbol takımı, bilmeyenler için söyleyelim Türkiye şampiyonu olarak Avrupa müsabakalarına davet edildi. Önceki yıllarda da bir çok birincilikle kupa aldılar.



ŞUBELERINDEKI kupalar bu takımın kupaları. Çeşitli sanat organizasyonlarına ve derneklere yaptıkları destekle de gönüller kazanacak çalışmalara imza atıyorlar. Sokak hayvanları için Pati Dostları Derneği ile yaptıkları mama dağıtımı ile duyarlılıklarını gösterdikleri için mutluyuz. İzmir'den Türkiye'nin her yerine hatta yurtdışına taşınan bu tepsi tepsi lezzetin ve markanın yanı başımızda olduğunu bilmek çok güzel ve gurur verici.