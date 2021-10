Beyaz perdenin azılı ajanları

Jason Bourne

Filmde 2004 yılında gözden kaybolan Jason Bourne yeniden ortaya çıkıyor. Artık hafızası geri gelen ve kim olduğunu hatırlayan Bourne, geçmişindeki sırları keşfetmeye kararlıdır. Babasının ölümü hakkındaki gerçekleri aydınlatmak için girdiği tehlikeli yolda onu durdurmaya çalışan azılı düşmanlarını alt etmek zorunda... Bourne'u canlandıran Matt Damon olağanüstü bir performans sergiliyor.

Ajan 99

Aksiyon komedi 'Akıllı Ol' filminde, ABD'deki casus teşkilatı Control umulmadık bir saldırıya uğrar. Kumanda merkezi zarar görünce Maxwell Smart'a terfi ettirilir. Ve birlikte çalışacağı ortağı ise kendi tercih etmese de kadın casus Ajan 99'dur. Şimdi ortada yok edilmesi gereken bir kaos vardır ve iş başa düşmüştür. 'Ajan 99' rolünü yetenekli aktris Anne Hathaway canlandırıyor.

Jane Smith

Komedi suç ve aksiyon filmi 'Bay & Bayan Smith'i izlemeyeniniz yoktur. John ve Jane Smith (Brad Pitt ve Angelina Jolie) evlilikleri sıradan bir çifttir. Ama her ikisi de diğerinin öğrenmek için cinayet işleyebileceği bir sırrı gizlemektedir: İkisi de yüksek ücretli, son derece yetenekli birer kiralık katildir ve rakip kurumlara çalışmaktadırlar. Ancak son işlerinde birbirlerini öldürmek için kiralanırlar...

James Bond

Sinemanın en tanınmış gizli servis ajanı 007 James Bond, neredeyse günlük hayatımızın bir parçası haline gelecek kahramanlıklara imza atıyor uzun yıllardır. Onu hangi filmiyle anlatabiliriz ki... Ama bugüne dek Bond'a hayat veren ünlü aktörleri sıralasak, belki birçok şey hafızanızda canlanabilir: Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig...

Austin Powers

KOMEDİ filmi Ajanlar Kralı'nda, gündüz moda fotoğrafçısı, geceleriyse uluslararası bir gizli ajana dönüşen kanun adamı Austin Powers, peşine düştüğü Dr. Evil'i elinden kaçırır. Evil yakalanmamak için kendini dondurur. Adamımız, onun çıkacağı günü bekleyemez ve o da kendini dondurur. 30 yıl sonra ikisi de normale döndüklerinde pandomima kopar. Komedyen Mike Myers filmde iki rolü birden oynuyor.

Harry Tasker

AKSİYON komedi türünün unutulmaz filmlerinden 'Gerçek Yalanlar'da ideal bir eş ve muhlis bir baba olan Harry Tasker, bir bilgisayar firmasında satış görevlisi olarak çalışmaktadır. Sekreterlik yapmakta olan Helen, kocasının hiçbir zaman tanıdığı adamın dışında bir insan olabileceğini getirmese de, Arnold Schwarzenegger'in oynadığı Harry, silahlar ve her konuda müthiş yetiştirilmiş bir gizli ajandır...

Emma Peel

İNGİLİZ macera televizyon dizisi The Avengers'ta 1960'larda Diana Rigg, 1998 versiyonunda ise Uma Thurman tarafından canlandırılan kadın casustur. Suçla mücadelede rol üstlenen Emma Peel karakteri, maceracılığı ve dövüş sanatlarındaki uzmanlığı ile ilk ortaya çıktığı dönemde tüm dünyada feminizmin sinemadaki rol modeli haline geldi. Uzun süre popüler kültürün simgesi oldu.

Number Six

'Savaş Yıldızı Galactica' filminde Cylonlar'ın On İki Koloni'ye saldırmasından sonra sadece bir savaş gemisi insan kurtulabilir. Kayıp gezegen Dünya'yı bulmak için başlatılan harekatta en önemli rolü üstlenen 'Number Six', seksi görünümünün altında farklı kişiliklere bürünme ve karşısına çıkan engelleri ortadan kaldırmadaki ustalığıyla kurtuluşun anahtarıdır. Tricia Helfer rolünün hakkını veriyor...

Bülent GÜRLÜK