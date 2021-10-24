Burcu Biricik’in kalbi Ege’de kaldı

ÜNLÜ oyuncu Burcu Biricik çekimlerden arta kalan zamanda soluğu Ayvalık'ta aldı. Konaklamak için Cavlıhane Butik Otel'i tercih eden Biricik, yemenisini takıp, sepetini alarak otel önündeki ağaçlardan zeytin topladı. Kendi elleriyle topladığı zeytinlerden erken hasat zeytinyağı çıkaran ünlü oyuncu büyük mutluluk yaşadı.

ORİJİNAL DOKU

Burcu Biricik'in her geldiğinde Cavlıhane'yi tercih etmesinin sebebi ise tarihi dokusuna sinen yaşanmışlık... Cavlıhane'nin öyküsü de kendisi kadar güzel... Tüm tarihi evler gibi Ayvalık Evleri de dışarıdan başka, içeriden başka hikâyelerle doludur. Bu hikâyelerin içinde olan kişi evin ne istediğini daha iyi anlar. Evin kendi gerçekliğine daha yakından bakabilme şansına sahiptir. Belki de bu sebeple son dönemin en güzel restorasyon örneklerinden birine örnek olarak gösterilebilir Cavlıhane... Mehmet Cavlı, doğduğu ve tüm o birikmiş hikayelerini dinlediği evini tekrardan hayatla buluşturmak istemiş, çıktığı bu yolda hem malzeme kullanımındaki özen ve hem de yapının orijinal dokusunda en yakını bulabilme kaygısı ile yapıyı yeniden düzenlemeyip, eski haline can katabilme gibi bir sonuca ulaşabilmiş. Cavlıhane'nin içersisi katman katman tarihin biriktirdiği hikayelere ev sahipliği yapar. En az 132 yıllık yaşanmışlığın hikayesi, zeytinle ve denizle başlayan hayatları, yıllar sonra göç, ayrılık ve özlemi bırakmıştır evin içine. Sonuç olarak 1885 yılından günümüze sokağının köşesine ev sahipliği yapan bu ev, onun tarihinin ve hikayelerin de bir parçası olan Mehmet Cavlı'nın örnek restorasyon başarısı ve emekleri ile "Cavlıhane" adıyla yeni bir zamana doğru kapısını aralamanın heyecanını taşır.