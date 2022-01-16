Kendi kanlarıyla gençleşiyorlar

Gençleşmek isteyenlerin yeni favorisi, kişinin kendi kanıyla güzelleşmesini sağlayan 'Vampire Facelift' oldu. Ünlülerin de tercihi olan uygulama sayesinde yüzde ışıl ışıl bir parlaklık ve sıkılaşma sağlanıyor. Etkisi ise 1 yıl devam ediyor.

ÖZEL İŞLEMDEN GEÇİYOR

Kim Kardashian ile bilinmeye başlanan Vampire Facelift'i, Bar Rafielli, Ben Stiller ve Gisele Bundchen gibi dünyaca isimlerin yanı sıra Türkiye'de Işın Karaca, Tuba Ünsal, Ece Erken, Elif Güvendik, Aşkım Kapışmak gibi isimler tercih ediyor. Uygulama hakkında bilgi veren estetisyen Şebnem Demir "Vampire Facelift, kişinin kendi kanıyla gençleşmesini sağlıyor.

Uygulama için kişiden alınan kan, özel bir işlemden geçiriliyor ve daha da zenginleştirilip tekrar enjekte ediliyor. Böylelikle yüzde gençlik, sıkılaşma ve facelift etkisi ortaya çıkıyor. Buradaki amaç kanın sadece yaralanma durumunda ortaya çıkan onarım sürecini tekrar harekete geçirmek" dedi. Dünyanın dört bir yanında kullanılan bir teknik olduğunu kaydeden Demir, "Amerika'da Hollywood ünlülerinin çoğu bu uygulamayı yaptırıyor. Türkiye'de de birçok ünlü ismin tercihi Vampire Facelift olmaya başladı" dedi.

IŞIL IŞIL BİR CİLT

Vampire Facelift'in problemin olduğu yere uygulandığını aktaran Demir, "Kan verildikten sonra ışıl ışıl parlayan bir cilde sahip olunuyor. Facelift denmesinin sebebi de gerginlik sağlaması. Haliyle kişiler aslında vücuduna ekstra bir ürün uygulatmadan tamamıyla kendi kanından oluşturulan bir ürünle müthiş bir görünüme kavuşuyor" ifadelerini kullandı. İşlemin ortalama bir saat sürdüğü bilgisini veren Demir, şunları söyledi: "Genelde tek seans yapıyoruz. Ancak tabii ki kişinin cildine göre bu seans sayısı değişim gösterebilir. Eğer kişinin ihtiyacı fazlaysa, fazla yaşlanmış bir cildi varsa 4 seansa kadar artış gösterebilir. Sonrasında 1 yıl boyunca etkisi devam ediyor. Çevrenizdeki insanlar gördüğünde gençleştiğinizi anlıyor, değişimi fark ediyor. 2022'nin trendi bu uygulama."