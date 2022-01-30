Modanın kalbi İzmir’de attı

HER yıl moda dünyasına hareketlilik kazandıran ve sektörün önemli isimlerini buluşturan İzmir Fashion Week (IFW-İzmir Moda Haftası) geçtiğimiz günlerde 8. kez gerçekleştirildi.

4 gün boyunca yapılan organizasyonda, Rönesans Ajans mankenleri ile birlikte ünlü modeller Ebru Öztürk, Buse İskenderoğlu, Ece Begüm Yücetan ve Didem Soydan görev aldı.

IFW Kurucusu Akif Örük'ün koreografisinde yapılan moda gösterilerinin ilk günü Ozmoz Kids'in çocuk koleksiyonları, erkek giyim markası Rinelli ve gelinlik sektörünün güçlü ismi İğne İplik Moda'nın tasarımları sergilendi. İkinci gün bayan giyim markaları Heleniz ve Aestas Studio ile gelinlik ve abiye firmaları Simin Valipoor ve Fabbian Sposa'nın göz alıcı ürünleri konukların beğenisine sunuldu.

ŞEHRİN TASARIMCILARI

ÜÇÜNCÜ günde Pecos firması ile İzmirli modacılar Şaziment Aybars ve Nazlı Terzioğlu'nun koleksiyonları görücüye çıktı. Etkinliğin son günü ise Meltem Aybar, Orhan Zorer, Nadir Demir ve Esin Özyiğit defileleri gerçekleştirildi. IFW'nin kapanışını yapan Esin Özyiğit'in defile biletlerinden elde edilen gelir, kanserle mücadele eden çocuklara ve ailelerine destek sağlamak amacıyla Agora Lions Kulübü'nün katkılarıyla, İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği'ne bağışlandı.

Ci Group ana sponsorluğunda düzenlenen etkinlik kapsamında marka danışmanı ve moda yazarı Ümit Temurçin'in moderatörlüğünde söyleşi de gerçekleştirildi. İzmirli tasarımcılar Gökhan Yavaş, Niyazi Erdoğan ve bu organizasyon için Londra'dan gelen Emre Tamer, mesleki deneyimleri ve 2022 trendleri hakkında bilgiler aktardı.

ERCAN AKGÜN