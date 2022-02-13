Duvarlarınıza boyut katın

Teknolojinin hayatımızın her alanına girdiği şu günlerde dekorasyon dünyasında da çok farklı ve teknolojik uygulamaları görüyoruz. O uygulamalardan biri de 3 boyutlu duvar dekorasyonu. İlk olarak 3D duvar sticker modelleri ile hayatımıza giren bu uygulama, ardından 3D duvar kağıdı ile duvarlarımızdaki yerini alırken, şimdilerde görsel açıdan daha şık duran, üstelik 3 boyutun hissedilebildiği, yani kabartma dokuların olduğu 3D duvar paneli modelleri kullanılıyor. Yeni yeni hayatımıza giren bu panellere henüz çok az rastlasak da bu dekorasyon örnekleri gün geçtikçe artıyor.

BOŞ BİR TUVAL GİBİ

Bir mekan dekorasyonunda en önemli nokta duvarlardır, zira ev veya ofiste en çok alan işgal eden alanlar bir ressamın boş tuvalini andıran duvarlardır. Herkes bu boşluğu bir şekilde doldurmaya çalışır, tablolarla, saatlerle, duvar kağıtları ile vesaire... Önemli olan bu boşluğu nasıl doldurduğunuz değil, nitelikli doldurduğunuzdur, yani astığınız tablo oraya yakışmalıdır, o duvara uyguladığınız duvar kağıdı, diğer duvarlarınız ve mobilyalarınızla doğru bir uyum içerisinde olmalıdır, o duvara asacağınız saat, modern veya klasik dekorasyon tarzınıza entegre edilmelidir, sırıtmamalıdır...

PROFESYONEL DESTEK

Eğer hakikaten kayda değer, daha doğrusu dekorasyona değer bir mekan için duvar dekorasyonu düşünüyorsanız ince eleyip sık dokumanızda fayda var, bu konuda profesyonellerden de destek almanızı öneririz, sonuçta maddi anlamda ufacık bir şeyler kaybedebilir, ancak görünüm anlamında para ile satın alamayacağınız değerler kazanabilirsiniz...

STRAFOR, BAMBU, AKRİLİK

Ülkemizde bu tip duvar panellerini üreten ve satan çeşitli markalar var. Bu üreticilerden kimi hammade olarak strafor, kimileri bambu, kimileri de akrilik malzeme kullanıyor. Strafor malzeme elektronik eşyaların içerisinden çıkan beyaz köpüklerden. Bambu ise tamamen bambu liflerinden imal edilmiş, herhangi bir kimyasal madde içermeyen ve dolayısı ile tamamen doğal ve doğa dostu bir ürün. Akrilik malzeme ise bu iki üründen tamamen ayrışan, yanmaz, suya, neme dayanıklı, boyanabilir, uzun ömürlü bir üründür. Bu malzemeler arasında en uygun fiyatlı olanı strafor duvar paneli. Ancak akrilik paneller hem istenen renge boyanabilme özelliği, hem de daha gerçekçi görünümünden dolayı tercih edilebilir.