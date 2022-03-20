Şişkinlik ve halsizliğinizin sebebini SİBO testiyle öğrenin

Talatpaşa Tıp Laboratuvarları Biyokimya Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Var, "İnce bağırsakta aşırı bakteri çoğalması" anlamına gelen SİBO'nun, Türk toplumunda yüzde 20 görülme sıklığına sahip olduğunu söyledi Prof. Dr. Ahmet Var, SİBO'nun birçok hastalığa neden olabildiğini ifade etti.

YEDİKLERİMİZE ORTAK OLURLAR

Prof. Dr. Ahmet Var, "Başta mide asidi olmak bazı savunma mekanizmalarımız, ince bağırsakta fazla sayıda bakteri bulunmasına engel olur. Bu savunma mekanizmaları zayıflayınca ve bunun yanı sıra antibiyotiklerin ve mide koruyucu ilaçların hatalı kullanılmaları, yanlış beslenme, hormonlu ve pestisitli sebze ve meyvelerin tüketilmesi, kronik alkol alımı ve sindirim sistemine cerrahi girişimler gibi bazı etkenler SIBO oluşumuna neden olur. İnce bağırsakta artan bakteriler yediğimiz gıdalara ortak olurlar ve besinleri fermente ederek insan vücudunda üretilmeyen hidrojen ve metan gazları açığa çıkar. Bunun sonucunda özellikle yemek sonrası meydana gelen gaz ve şişkinlik, kramp tarzı ağrılar, ishal, kabızlık, reflü gibi belirtiler görülür. SİBO ilerledikçe baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik, fibromiyalji, depresyon, egzama, gül hastalığı, hashimato ve çölyak gibi otoimmün hastalıklar eşlik edebilir" dedi.

Talatpaşa Tıp Laboratuvarı olarak SİBO'nun tespiti için SİBO nefes test kiti kullandıklarını ve bu cihazın Türkiye distribütörü olduklarını kaydeden Prof. Dr. Ahmet Var, SIBO tanısı koymada yüzde 90'ın üzerinde başarı elde ettiklerini ifade etti. Prof. Dr. Ahmet Var "SİBO tanısı için zor ve pahalı olan bakteri sayımı yerine kullanımı kolay ve düşük maliyetli olan SİBO nefes testini seçmek hastalara avantaj sağlıyor. Bu testin kullanımından önce hazırlık aşamaları bulunuyor" diye konuştu.