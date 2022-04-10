Saçları nemlendiren maskeler

ZEYTİNYAĞI & YUMURTA MASKESİ

1 yumurta sarısını ve 3 kaşık zeytinyağını çok iyi şekilde çırpın. Çırpma işlemi için robot tercih edebilirsiniz. Karışımı saçlarınızın dip kısımlarından uçlara kadar yedirin. Etkisini görmek için saçınızın tamamı maskeden faydalanmalı. Dilerseniz saçlarınızı streç filmle sarıp ılık ortamda daha hızlı maskeyi emmesini sağlayabilirsiniz. Maskenin etkisini görmek için 30 dakika kadar beklemelisiniz. Ardından şampuanla yıkayın. Bu malzemelerle hazırlanan saç maskesini her hafta 1 defa uyguladığınızda, saçınızın nem dengesini koruyabilirsiniz.

SOYA VE HİNT YAĞI MASKESİ

2 tatlı kaşığı Hint yağını ve 1 tatlı kaşığı soyayı bir kase içinde karıştırın. Hazırladığınız yağ karışımını saçlarınıza yedirin. Başınızı havluya sararak ortalama 30 dakika kadar beklemelisiniz. 30 dakika sonunda saçlarınızı şampuanla yıkayınız ve bu maskeyi her hafta 1 kez denemeye çalışın. Vitamin ve nem ihtiyacınızı karşılayacak olan bu maske sayesinde, saçların dökülmesi ve kuruması önlenecektir. Hint yağını aktarlardan temin ederek saç bakımınızı düzenli olarak yapabilirsiniz.

ALOE VERA MASKESİ

Aloe vera saçlarınızın nemini yeniden kazandıracak bitkisel bir destektir. Posası ise saçınıza canlı bir görünüm verecektir. Kullandığınız saç kreminden 3 yemek kaşığı kadar bir kase içine alın. Saç kremi üzerine 1 yemek kaşığı kadar aloe vera posası ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Saçlarınızın tamamına bu malzemeleri yedirin ve 30 dakika kadar başınızda havlu olacak şekilde bekleyin. Maskeyi yıkamak için tercih edilen şampuanınızı kullanabilirsiniz. Düzenli kullanmanızı ve haftada 1 defa bu maskeyi denemenizi öneriyoruz.

YOĞURT & HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI MASKESİ

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ve 1 fincan yoğurdu pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın. Maskeyi saçlarınızın diplerinden ucuna kadar yedirin. 30 dakika kadar saçınızı maskeyle dinlendirin. Maskeyi beklerken başınızı streç filmle veya havluya kapatabilirsiniz. Ilık ortamda maskenin saçlara olan etkisi daha hızlı gerçekleşir. Maskeyi saçınızdan arındırmak için şampuanla yıkama önerilir. Her hafta 1 defa uyguladığınızda ve düzenli uygulamada, saçlarınızın nem oranı dengelenir daha sağlıklı bir görünüm elde edilir.

BADEM YAĞI & BAL MASKESİ

Saçlarınızın uçları çok yıpranmış duruyorsa, 1 yemek kaşığı badem yağını ve 1 yemek kaşığı balı karıştırarak bir maske hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız maskeyi saç uçlarına sürüp 15 dakika kadar bekleyiniz. Ardından saçlarınızı ılık suyla temizleyiniz. Saç uçlarından besleyeceğiniz saçlarınızı bu maske sayesinde kısa zamanda canlandırabilirsiniz. Badem yağı özellikle de boyalı saçlara sahip olanlara çok iyi gelecek. Boyadan etkilenen ve nemini kaybeden saçlar için etkili bir tarif. Rengi solmuş ve kuruyan saçlara elveda demek için mutlaka deneyiniz.

MUZ & BAL MASKESİ

1 adet olgun muzu kase içinde güzelce ezin. Üzerine 3 yemek kaşığı balı ilave edin. Dilerseniz iyi şekilde karıştırmak için blender kullanabilirsiniz. Tüm maskeyi saçlarınıza sürün ve 30 dakika boyunca saçlarınızı maskeyle dinlendirin. Bal saçlarınıza nem katacak ve muz da ihtiyaç duyduğu vitamini verecektir. Maskeyi temizlemek için saçlarınızı şampuanla yıkayabilirsiniz. Düzenli uygulamayı ihmal etmeyiniz. Birkaç deneme sonrasında saçlarınıza gelen yumuşaklığı ve canlılığı fark edeceksiniz. Nemini kazanan saçlar daha sağlıklı görünecek.

HİNDİSTAN CEVİZİ SÜTÜ MASKESİ

Hindistan cevizi sütünün nem kaynaklarından biri olduğunu biliyor musunuz? Bu mucize sütle saçlarınızın kaybettiği nemi yeniden kazanabilirsiniz. Kuru görünen ve solmuş saçlarınıza nem katmak için 1 fincan Hindistan cevizi sütü ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını bir kap içinde karıştırın. Saçlarınızın tamamına maskeyi yedirin. 20 dakika kadar bekletin. Maskeyi yıkamak için ılık suyu tercih edebilirsiniz.

ZEYTİNYAĞI & BAL & ÇİLEK MASKESİ

Yaz günlerinde sıcaktan yıpranan saçlarınıza nem katmak için bu maske kurtarıcınız olacak. 20 adet çilek, 2 yemek kaşığı bal ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını blender içinde ezin ve püre kıvamını verin. Püre kıvamını alan maskeyi saçlarınızın tamamına yedirin. 20 dakika kadar maskenin saçınızda kalması için bekleyin. Maskeyi yıkamak için ılık su ve şampuandan faydalanabilirsiniz. Nemini kaybetmiş, deniz suyundan yıpranmış ve solmuş saçlar için oldukça etkili olacaktır. Çilek hem saçların hem de vücudun nem dengesini koruyan faydalı meyvelerden biridir. Mutlaka saçlarınız için de denemelisiniz!

AVOKADO MASKESİ

Saçlarınızı nemlendirmek için doğal malzemelerden faydalanabilirsiniz. 1 yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 adet olgun avokadoyu derin bir kase içinde güzelce ezin. Krem kıvamını verdikten sonra saçlarınızın uçlarından dibine kadar sürün. Maskeyi saçınıza sürdükten sonra başınızı havlu ile sarıp bekleyebilirsiniz. 20 dakika kadar bekledikten sonra saçlarınızı şampuanla temizleyebilirsiniz. Bu maskenin etkisini görmek için ayda 3 defa uygulamanız önerilir.

ARGAN YAĞI & ZEYTİNYAĞI & BAL

1 yemek kaşığı bal, 1 fincan zeytinyağı, 1 yemek kaşığı argan yağını bir kase içinde karıştırın. Elde edilen karışımı saçınızın her yerine yedirin ve 30 dakika kadar başınızı havluya sarıp bekleyin. Argan yağının saçlarınızı onardığı, balın yumuşattığı ve zeytinyağının nem kazandırdığı bu maskeyi her hafta denemenizi öneriyoruz. 1 aylık deneme sonucunda saçlarınıza parlaklık geldiğini, dökülmenin azaldığını ve nem dengesinin sağlandığını görebilirsiniz. Yağlı bir maske olduğu için saçlarınızı şampuanla yıkayabilirsiniz. Yıkama sonrasında ek olarak bir saç kremi veya nemlendirici sprey kullanmanıza gerek yoktur. Maskede yer alan yağlar ihtiyacınızı karşılayacaktır.