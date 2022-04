Her salı Tire’de buluşuyorlar

Mutlu insanların kenti Tire'de, yüzyıllardır kurulan pazarın ünü ülke sınırlarını çoktan aşmış durumda. Türkiye'nin en büyük açık hava pazarı olduğu yıllardır biliniyor. Salı Pazarı adeta görsel bir şöleni de içinde barındırıyor. İlçenin tarihi, mimari dokusuyla iç içe geçmiş tezgahlarda sattıkları ürünlerinin reklamını olabildiğince yüksek sesli kafiyeli manilerle yapan esnaflar, o tezgahtan hiçbir şey almasanız bile sizleri gülümsetmeye yetiyor. Onlarca cadde ve sokağa yayılan pazar alanı gez gez bitmiyor. İçinizden, "Bu pazarın acaba sonu yok mu?" diye düşünürken aldıklarınıza bakıp şaşkınlık içinde kalıyorsunuz. Planlamadığınız o kadar alışveriş yapmanıza rağmen yine de cüzdanınız da paranın artmasını ise gülümseyerek Tire pazarının bereketine bağlıyorsunuz.

MUTLU İNSANLARIN KENTİ

Tire pazarı büyüklük konusunda Kırgızistan ile yarışıyor. Bazı kaynaklara göre, Tire Salı pazarı dünyada büyüklük ve çeşitlilik açısından Kırgızistan'ın ardından ikinci sırada bulunuyor. Pazar için kente satıcı ve ziyaretçilerle birlikte her hafta ortalama 25-30 bin kişi geliyor. Bazı tur şirketleri ise özel gezi rotalarıyla yerli ve yabancı ziyaretçileri günübirlik organizasyonlarla ilçeye taşıyor. Köylülerin üretip pazara getirdiği çeşit çeşit gıda ürünleri burada tek elden tüketiciyle buluşuyor. Pazara, çevre il ve ilçelerden sadece satıcı olarak gelen esnaf sayısı ise 5 bini geçiyor. Keçe, nalın, semer, urgan işi yapan ustalarıyla tarihi, el sanatları çarşısını da içine alan Pazar, renk ve ışık cümbüşünün yanı sıra otantik yapısıyla da büyülüyor.

BULUTA SORMUŞLAR..!

Kentin ileri gelen yaşlıları, yıllardır Pazartesi günleri kurulan pazarın Salı gününe alınmasının hikayesini ise şöyle anlatıyor. Akdeniz ikliminin hakim olduğu ilçe yaz aylarının dışında oldukça yağışlı geçiyor. Rivayete göre, her Pazartesi günü yağan yağmurlar nedeniyle çaresiz kalan halk sonunda belediye başkanının makamına çıkarak pazarın Salı gününe alınmasını istiyor. Başkan, halkın ısrarı üzerine çaresiz pazarı Salı gününe alıyor. Alıyor almasına da yağmur Salı günleri de nazire yaparcasına yağmaya devam ediyor. Bu gün bile yağmurlu havalarda çadırlarının altında satış yapan esnaf gülerek, "Buluta sormuşlar, nereye gidiyorsun? diye... Tire pazarına yetişeceğim acelem var... demiş" şeklinde espri yapmayı da ihmal etmiyor.

PAZAR DUASI

Tire pazarı her hafta bolluk ve bereket dilekleri ile dualarla açılıyor. Belediye din görevlisinin ilçe genelinde yayın yapan ses siteminden okuduğu duaya tüm esnaf ve müşteriler ellerini semaya kaldırarak eşlik ediyor. Duanın ardından, ahilik geleneğinin yüzyıllardır yaşatıldığı pazarda alışveriş başlıyor. "Bizlere helalinden bol kazanç nasip eyle yarabbi. Her türlü zorluktan, varlık içinde darlıktan, kibir ve mağrurluktan, aldatmak veya aldanmaktan, sonunda pişmanlıktan bizleri koru ya Rabbi? Ey Rabbimiz, işlerimizi hareketli, ticaret ve kazançlarımızı bereketli, tuttuğumuz işlerimizde cesaretli, sözümüz ve işimizde sadakatli eyle ya Rabbi. Ya rabbel alemin senden korkmayan kalpten, seni zikretmeyen dilden, senin rızan için çalışmayan gönülden, fenalıklara doymayan nefsimizin şerrinden, şeytanın vesvesesinden, kabul olmayan duadan, haram kazançtan, her türlü kötülükten bizleri koru ya Rabbi. Uzaktan ve yakından pazara gelip amin diyen kullarını boş çevirme ya Rabbi. Vücutlarımıza sıhhat ve afiyet, hepimize hayırlı ömür, her işimizi eyle hayır, iki cihanda bizleri kayır ya Rabbi. Millet ve memleketimize dirlik ve düzenlik ver ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için, rızıklarımızın helal bol ve bereketli olması için, Allah rızası için El Fatiha."

NADİRUYSAL