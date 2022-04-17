Üçüncü kuşak ‘İZMİR AŞKINA’ sahneye çıkıyor

İZMİRLİ turizmci Filiz Güleç'in hayata geçirdiği, hepimizin aşina olduğu İzmir şarkıları üzerine senaryolaştırılan İzmir Aşkına müzikali, Kentin çok renkliliğini, çok dinliliğini, çok kültürlülüğü anlatan Rumun, Yahudinin, Levantenin içinde olduğu bir hikaye. Bir Yahudi olan Raşel ile Rum olan Niko'nun aşkları üzerinden İzmir'in yakın dönemine ışık tutuyor.

GÖNÜLLÜ KADRO

Murat Can Canbay'ın anlatımıyla o dönem İzmir'de yaşananlar, İzmir'in ticaret, sanat, eğlence ve sosyal hayatı gün yüzüne çıkıyor. Proje, İzmir'e katmadeğer sağlamayı amaçlayan, İzmir'den beslenen ve İzmir kent kültürünü gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen 3. nesil İzmirli gönüllü bir kadrodan oluşuyor. Ali Kâya, Ayşegül Demiray Dirik, Barış Kınav, Berrin Akar, Burak Pelit, Ceren Bağbozan, Dilek Köktaş Gündoğdu, Fabio Fantasia, Fadime Bilir, Filiz Güleç, Gökmen Küçüktaşdemir, Hakan Yılmaz, İlgi Oğuzbayır, Mehmet Irmak, Özlem Çağlayan, Pelin Uğur, Rana Özkan, Selin Ece Özgen, Tarkan Ayhan, Yağız Kaan Kazançoglu ile Ottoman Dans Akademi dansçılarından oluşan kadroya; Süleyman Alasulu ses eğitmeni, Levent Yılmayan ise sanat yönetmeni olarak destek veriyor. İzmir'in çeşitli sahnelerinde sergilenecek müzikalin davetiyelerinden elde edilen bağışlar her gösterimde İzmir'e ve İzmirliye hizmet eden farklı hayır kurumlarına yönlendirilecek.

