Efes, yeniden canlanıyor

Efes Antik Kenti'nde Kovid-19 salgını döneminde düşen ziyaretçi sayısı, hastalığın etkilerinin azalması ve kruvaziyer turizminin canlanmasıyla günlük 10 bine yaklaştı. Celsus Kütüphanesi, Yamaç evleri, antik tiyatrosu ve ihtişamlı tapınaklarıyla dünyanın dört bir yanından ziyaretçiyi kendisine çeken UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki antik kent, salgın öncesinin hareketli günlerine dönüyor.

KRUVAZİYER ETKİSİ

Amerika'dan Avrupa'ya, Avustralya'dan Uzak Doğu'ya her bölgeden ve yaş grubundan turist, Efes'in binlerce yıllık caddelerini yeniden dolduruyor, tarihi mekanlarda fotoğraf çekerek ziyaretlerini ölümsüzleştiriyor. Bölgedeki turist hareketliliğini "salgın öncesi" ve "salgın sonrası" dönemlerine göre değerlendirdiklerini ifade eden Efes Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, şunları kaydetti: "Pandemi öncesinde (yılda) 2 milyona yaklaşan ziyaretçimiz vardı. Bazen 2 milyonu da geçiyordu. Salgın döneminde bu sayı 400 binlere kadar geriledi. Geçen yıl 600 binler civarındaydı. Ancak şimdi ziyaretçinin hem potansiyeli arttı hem de sayısal olarak bir artış gözlemliyoruz. 2022 yılı başından bu yana antik kent yeniden ziyaretçi akınına uğradı. Özellikle İzmir ve Kuşadası limanlarına gelen kruvaziyerlerdeki ziyaretçilerimiz çoğunluğu oluşturuyor" dedi.