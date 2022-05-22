Moda tarihine yolculuk

Metropolitan Sanat Müzesi

New York, Amerika

HER yıl belirli bir konseptte düzenlenen Met Gala dünya çapında "Modanın En Büyük Gecesi" olarak biliniyor. Bu etkinlik, Metropolitan Sanat Müzesi'nin Kostüm Enstitüsü tarafından bağış toplama amacıyla düzenleniyor.

Dünyanın en büyük yardım gecelerinden biri olarak kabul edilen Met Gala'yı düzenleyen müze, moda müzeciliğinin ilk örneklerinden biri. Günümüzde 35.000'den fazla kostüm ve aksesuarı bünyesinde barındıran müzenin dijital arşivinde 375.000'den fazla fotoğraf bulunuyor. Müzede 15. yüzyıldan günümüze kadar olan dünyanın dört bir yanında moda olmuş kıyafetler, yöresel kostümler görebilirsiniz

Güzel Sanatlar ve Dantel Müzesi

Alençon, Fransa

NORMANDİYA bölgesinde yer alan Alençon kasabası, dantel üretimleri ile dünya çapında ünlü küçük bir kasaba. Burada 1850'lerden günümüze kadar gelen 3200 farklı model, 500.000'den fazla tasarım örneği ve 30.000'den fazla dantel içeren bir kumaş kütüphanesi var. Müzenin koleksiyonunun en önemli özelliği ise, "Point d'Alençon" iğne oyasının sunumu. Bu danteli yapma tekniği, 2010 yılından beri UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alıyor

Ferragamo Müzesi

Floransa, İtalya

FLORANSA'DA 1995 yılında açılan Ferragamo Müzesi, dünyadaki moda müzeleri arasında ayakkabılara adanan en özel müzelerden biri. Tasarladığı ayakkabılarla adını Floransa'da duyurduğu kadar, Hollywood yıldızları tarafından da tercih edilen Salvatore Ferragamo, kama ve kafes topuğun mucidi olarak biliniyor. 1995 yılında kurulan bu moda müzesi, hem Salvatore Ferragamo hem de markanın tasarımlarına dair pek çok hikaye barındırıyor. Müzeside, tasarımcının 1920'den 1970'teki ölümüne dek tasarladığı 10.000'den fazla ayakkabı bulunuyor.

Yves Saint Laurent Müzesi

Paris, Fransa

YVES Saint Laurent'in 30 yıl boyunca çalıştığı 450 metrekarelik stüdyo, haute couture evinin kapanmasından tam 15 yıl sonra bir müzeye dönüşerek, 3 Ekim 2017'de açılıyor. Müzede, tasarımcının 1962 yılındaki ilk koleksiyonundan tutun, almış olduğu ilham kaynakları, sevdiği eşyaları ve 5000'e yakın giysi ile 15.000 civarında aksesuar bulunuyor. Ayrıca sürekli değişen retrospektif sergileri ve geçici tematik sergileri de görmek mümkün.

Christian Dior Müzesi

Granville, Fransa

NORMANDİYA'NIN Granville kentinde Christian Dior'un ailesiyle birlikte yaşadığı ve çocukluğunun geçtiği bu eski konak, 1988 yılından beri sanatçıya adanmış bir moda müzesi. Christian Dior Müzesi'nin en özel yanlarından biri ise tartışmasız bahçesi. Dior parfümlerini üretmek için kullanılan bitkileri, çiçekleri ve eşsiz gül koleksiyonunu görebilirsiniz. Üstelik Haziran ve Eylül ayları arasında burada parfüm atölyeleri de düzenleniyor.

Gucci Müzesi

Floransa, İtalya

FLORANSA doğumlu marka, kuruluşlarının 90. yılına denk gelen 2011'de, doğduğu şehirde Gucci Müzesi'ni açıyor. Müze yalnızca kendi tarihlerine değil, İtalya'nın moda tarihine de ışık tutuyor. Müzede geniş moda arşivi, 1920'lerin Gucci valizleri ve sandıkları, 50'lerin çantaları, 70'lerin çiçekli ikonik Gucci eşarpları, Hollywood yıldızlarının üzerinde taşıdığı kıyafetlerin yanı sıra, Gucci tasarımlı bisikletler, sörf tahtaları, şnorkeller ve paletler yer alıyor. Gucci Müzesi'ne Floransa'nın en güzel binalarından biri ev sahipliği yapıyor: 14. yüzyılda inşa edilmiş Palazzo della Mercanzia.

The Palais Galliera

Paris, Fransa

TARİHİNE bakacak olursak, Moda ve Kostüm Tarihi Birliği, sahip olduğu 2000 parçalık koleksiyonu 1920 yılında Paris'e bağışlıyor. O zamanlar ortada bir moda müzesi yok, bu sebeple koleksiyon Paris'teki şehir müzesi olarak bilinen Musée Carnavalet'ye gidiyor. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından tekrar ayaklanmaya çalışan moda endüstrisi, kostümler ve kıyafetlerden oluşan bir müzeciliğin, sektörün gelişmesine etkisi olacağına inanıyor. Yeni giysilerin Musée Carnavalet'ye bağışlanmasıyla koleksiyon genişliyor ve 1977 yılında günümüzdeki mekanı olan The Palais Galliera'ya taşınarak "Moda ve Kostüm Müzesi" adını alıyor. Müze, 18. yüzyıldan günümüze kadar Fransa'nın moda tarihine ışık tutuyor.

Bata Ayakkabı Müzesi

Toronto, Kanada

AYAKKABI koleksiyonundan müzeye dönüşen Bata Ayakkabı Müzesi, Toronto'da yer alan dünyadaki etkileyici moda müzelerinden biri. Onlarca ayakkabı hayal edin, her bir çift kültürel tarihin izlerini sunsun bizlere. Çinli kadınların giydiği geleneksel Manchu terliklerden tutun Amerika yerlilerinin yapmış oldukları yucca sandaletlerine, Kraliçe Victoria'nın giydiği ipek saten ayakkabılara kadar pek çok ayakkabı sergileniyor Bata Ayakkabı Müzesi'nde.