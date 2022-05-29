Dünyanın en küçük ülkelerine yolculuk

NAURU - 20 KİLOMETREKARE

AVUSTRALYA'NIN doğusunda yer alan bu adada yaklaşık 10 bin kişi yaşıyor. Büyüleyici bir güzelliğe sahip olan Nauru'da ciddi bir işsizlik problemi var. Ek olarak ülkede yaşayan kişilerin büyük bir kısmı obez. Erkeklerin yüzde 97'sinin kadınların yüzde 93'ünün obez olduğu Nauru'da tip 2 diyabet de oldukça yaygın.

MARSHALL ADALARI-181 KİLOMETREKARE

KUZEY Pasifik Okyanusu'nun ortasında yer alan Marshall Adaları, 1940'lı ve 1950'li yıllarda adaların yakınlarında ABD tarafından yapılan nükleer bomba denemeleri nedeniyle zararlı ve kirli bölgelerden biri sayılıyor.

GRENADA - 344 KİLOMETREKARE

Grenada'nın nüfusu 107 binin üzerindedir. Küçük bir ada ülkesi olan Grenada, Karayipler'in en önemli baharat üreticilerinden biridir. Adada yetiştirilen baharatların kokusu tüm adayı kaplar.

MALTA - 315 KİLOMETREKARE

GRENADA ile karşılaştırıldığında Malta oldukça kalabalıktır. Adada 419 binden fazla insan yaşamaktadır. Gozo, Comino ve Malta adında 3 ayrı bölümden oluşan Malta Cumhuriyeti, Avrupa'nın yüz ölçümü/nüfus bazında en kalabalık ülkelerinden biridir. Ek olarak bu şirin ülkenin dünyanın en mutlu ülkelerinden biri olduğu da söylenebilir.

MALDİVLER - 300 KİLOMETREKARE

1.192 mercan adasından oluşan Maldivler, Asya'nın en dağınık ülkesidir. Bini aşkın adanın yalnızca 200'ünde yerleşim vardır. Bölgenin iklim değişikliğinden fazlaca etkilendiği biliniyor. Hatta durum öylesine ciddi ki yakın gelecekte tüm Maldivler sular altında kalabilir.

SAINT KITTS VE NEVIS - 261 KİLOMETREKARE

İKİ adadan oluşan bu ülke Karayipler'in doğusunda yer alıyor. Ocak 2016 itibariyle 55 bin nüfusa sahip olan Saint Kitts ve Nevis, Maldivlere göre çok daha sakindir. Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucularından Alexander Hamilton bu ülkede doğmuştur.

MONAKO - 2 KİLOMETREKARE

ZENGİNLİĞİYLE bildiğimiz Monako, birçok etkinliğe ev sahipliği yapar. Denize kıyısı olan bu büyüleyici ülkede yaklaşık 40 bin kişi yaşaıyor.

LHTENSTAYN - 160 KİLOMETREKARE

37 BİN kişinin yaşadığı bu ilginç ülke, İsviçre ve Avusturya'nın arasında yer alır. Dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olarak bilinen Lihtenştayn'da 1997 yılından beri cinayet işlenmemiştir.

SAN MARİNO - 60 KİLOMETREKARE

GÜNÜMÜZDE var olmaya devam eden en eski ülkelerden biri olan San Marino 60 kilometrelik yüzölçümü ile en küçük ülkeler arasında. Yaklaşık 32 bin kişinin yaşadığı bu ülke, İtalya toprakları içerisinde yer almıyor.

VATİKAN - 0.4 KİLOMETREKARE

İTALYA'NIN Roma şehrinde bulunan Vatikan, Papa'nın ve diğer önemli din adamlarının evi olarak bilinir. Yaklaşık bin kişilik nüfusu olsa da vatandaşların birçoğu başka yerlerde yaşamaktadır.