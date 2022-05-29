Müze restoranında geleceğin aşçıları yetişiyor

MERHUM Menderes'in köyü Çakırbeyli girişinde, Çine Çayı yanında bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dört ay önce hizmete açılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ndeki restoran, Kadıköy Abdülhamid Han MTAL'ın 'Uygulama Restoranı' oldu. Efeler ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında açılan ve turizm alanında mesleki eleman yetiştiren 350 öğrenci mevcutlu tek lise olarak hizmet veren Kadıköy Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulda öğrendikleri dersleri müze restoranında pratiğe döküyor. Uygulama restoranında aşçılık ve servis hizmeti alanında staj gören Kadıköy Abdülhamid Han MTAL'ın 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri, usta öğretici ve öğretmenleri tarafından uygulamalı eğitim alıyor. Kendilerini de yetiştiren öğrenciler, beş ay süren stajda harçlıklarını da çıkarıyor.

DENEYİMLİ KADRO

Efeler'in turizme mesleki eleman yetiştiren tek lisesi olarak iki yıldır eğitim öğretim hizmeti verdiklerini dile getiren Kadıköy Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Merzuka Akpınar, "Okulumuz, çevrenin turizm potansiyel ve ihtiyaçlarını analiz ederek yoluna devam ediyor. Turizm sektörüyle iş birliği içerisindeyiz. Öğrencilerimiz 6 ay okulumuzda mesleki teorik eğitim alıyor. 6 ayda sektörde aldıkları beceri eğitimi ile bilgilerini pekiştiriyorlar. Öğrencilerimiz okulumuzdan 4 yılın sonunda, iş yeri açma belgesi sahibi, kalifiye meslek elemanı olarak mezun oluyor. Bu eğitim yolculuğunda öğrenmeye açık, yenilikçi, idealleri olan, alanlarında uzman, misyon ve vizyon sahibi, başarılı, iş birliği içerisinde çalışan idareci ve öğretmen kadrosuna sahibiz" dedi.

UYGULAMALI EĞİTİM

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un kendilerine güvenerek, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin restoranını Uygulama Restoranı olarak liseye tahsis ettiğini belirten Müdür Akpınar, "Uygulama Restoranı olarak hizmet vermeye başladık. Öğrencilerimiz, usta öğretici ve öğretmenlerimiz tarafından uygulamalı eğitim görüyorlar. Öğrencilerimiz derslerde öğrendiklerini restoranda yaptıkları uygulamalarla pratiğe döküyorlar. Bu şekilde eğitimlerimizin uygulamalarda ne kadar başarılı olduğunu da görmüş oluyoruz. Amacımız hizmet sektörüne ara eleman değil, aranan elemanlar yetiştirmek. Öğrencilerimizin gelişimi konusunda bizlere her türlü desteği sağlayan Valimiz Hüseyin Aksoy ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Seyfullah Okumuş'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. ■ RAMAZAN AYDEMİR