Avcılar “erken teslimi” geleneksel hale getirdi

Avcılar İnşaat, projelerini "erken teslim" ederek yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Yaklaşık 1000 bağımsız bölümden oluşan Avcılar Exclusive Bayraklı Projesi'nin konut bölümü ile Avcılar Next projeleri planlanan tarihten önce tamamlandı. Konutların anahtarları yatırımcılarına törenle teslim edildi. Daha önce Avcılar Exclusive Bayraklı'nın ofis konsepti, planlanandan 9 ay önce teslim eden Avcılar İnşaat, bu konuda projelerini adete yarıştırıyor. Bu kez aynı projenin konut bölümü de planlanan tarihten 8 ay önce, yatırımcılarına teslim edildi. Satış ofisinde düzenlenen törende konutlarının anahtarlarını almaya gelen yatırımcılar "Avcılar İnşaat, kalitesini ortaya koyan bir marka. Erken teslimlerle de farkını bir kez daha ortaya koydu. Her şey beklediğimizden çok daha güzel. İyi ki tercih etmişiz" dedi.

"AVCILAR NEXT" İLE YENİ REKOR

Avcılar İnşaat, erken teslimde durmadı. 10 bin metrekare arsa üzerinde hayat bulan Next projesi de tamamlandı. Üç bloktan oluşan ve her biri eşyalı olarak tasarlanan, henüz temeli dahi atılmadan yüzde 85'i satılarak bir başka rekorun da sahibi olan Avcılar Next projesi de yatırımcılarına erken teslim edildi.

YATIRIMCIMIZI KORURUZ

Yaklaşık 1000 bağımsız bölümden oluşan her iki projenin yatırımcıları, anahtarlarına kavuşurken Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, "erken teslimin" ev, ofis ve işyeri sahipleri için büyük bir ekonomik avantaj sağladığını söyledi. Avcı, bu avantajın, ortalama 10 Bin liralık kiradan, yılda 120 bin lira kazanç olduğuna dikkat çekerek "Ayrıca, proje teslimine kadar geçen sürede yüzde 300-400 civarında da bir kar elde etmek söz konusu" dedi.

İZMİR'E YENİ BİR ŞEHİR

2023 yılı için yeni projeler üzerinde de çalıştıklarını söyleyen Avcı, "Erken teslim geleceğinimizi burada da sürdüreceğiz. 2023 yılında 2500 adetli bir kaç projeyi hayata geçireceğiz ve tamamlanma tarihinden önce yine sahiplerine teslim edeceğiz" diye konuştu. Yeni projelerin şehir merkezinde en çok tercih edilen merkezi lokasyonlarda olacağını söyleyen Avcı, Bornova-Çamdibi, Kazımdirik Mahallesi, Gaziemir'in en işlek lokasyonu ile Bayraklı'daki araziler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

YATIRIMCI KAZANSIN

Yatırımcıların Avcılar'a duyduğu güvenin, onlar için her şeyden önce geldiğini ifade eden İdris Avcı, taahhütlerini yerine getirebilmek için sağlam bir ekiple gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade ederek "Çünkü biliyoruz ki ev sahibi, iş yeri sahibi olmak için yatırımcımız birçok fedakarlıkta bulunuyor. Bu fedakarlıklarını karşılıksız bırakmayız. İzmir'e gönülden bağlıyız. Bizi var eden bu şehir için en büyük hedefimiz hak ettikleri modern ve rahat yaşam alanlarını sağlayarak, her anlamda 'kazanan' yatırımcı yaratabilmek" diye konuştu.

MEGA LÜKS LUSSO

Öte yandan İzmir'in mega lüks projesi olan Avcılar Lusso Bornova'da hızla yükselmeye devam ediyor. 155 ile 1000 metrekare arasında değişen mega lüks dairelere sahip Avcılar Lusso Bornova, benzersiz özellikleriyle dikkat çekiyor. Villa bahçe yaşamını rezidans konforu ile birleştiren ve normalde 400 dairenin yapılabileceği projede, birbirinden lüks ve büyük sadece 95 bağımsız bölüm yer alıyor. Bu proje de hedef yine erken teslim.