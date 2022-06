Şimdiki hayatlarını hayal bile edemiyorlardı

D'Arcy Carden

D'ARCHY Carden, The Good Place'deki Janet rolüyle ünlenmeden önce Bill Hander'ın kızlarına bakıyordu.

Kanye West

KANYE West dünyaca ünlü bir rapçi olmadan önce yapımcı olarak tanınıyordu. West, Jay-Z tarafından kurulan Roc-A-Fella Records için çalışıyordu.

Bethenny Frankel

THE Real Housewives of New York City ile şöhret olan Bethenny Frankel, ünlü olmadan önce Paris Hilton'a ve kız kardeşine bakıyordu.

Heather Morris

HEATHER Morris, Glee'de yer almadan önce Beyonce için çalışıyordu. Ünlü şarkıcının 2007 turu sırasında ve birkaç önemli performansta yedek dansçı olarak yer aldı.

Jennifer Garner

ENNIFER Garner bir zamanlar Stephen Colbert ve eşi Evelyn McGee-Colbert için çalışmıştı. Çiftin kızları Madeline'e bakıyordu

Kevin Federline

KEVIN Federline, Britney Spears ile evlendikten sonra ünlendi. Bu evlilikten önce Justin Timberlake gibi önemli isimler için dansçı olarak çalışıyordu.

Meghan Markle

MEGHAN Markle, İngiliz Kraliyet Ailesine katılmadan önce oyunculuk yapıyordu. Oyunculuk kariyeri tam anlamıyla başlamadan önce ise bazı ünlü isimler için kaligrafiler yaptı. Thicke'in düğün davetiyelerini yazmanın yanı sıra Dolce&Gabbana için kartlar hazırladı.

Mindy Kaling

BAŞARILI bir oyuncu ve yazar olan Mindy Kaling, ünlü olmadan önce Conen O'Brien için çalışıyordu. Late Night Show'da bir süre çalıştıktan sonra buradaki tecrübelerinden esinlendiği bir film yazdı.

Angela Kinsey

BAŞARILI oyuncu 1994 yılında Late Night Show'da stajyerdi. Aslında grup lideri Max Weinberg için çalışıyordu.

Khloe Kardashian

KHLOE Kardashian kısa bir süre için Nicole Richie'nin asistanıydı.

Kim Kardashian

KİM, Keeping Up with the Kardashians ile ünlü olmadan önce arkadaşı Paris Hilton'un dolabını organize ediyordu. Hilton'un dolabını toplamasına yardım etmenin yanı sıra Serena Williams, Cindy Crawford ve Rob Lowe gibi isimlerle çalıştı.