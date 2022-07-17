Güneşin tadını çıkaralım ama nasıl?

SON yıllarda cilt kanserlerinin sayısında ciddi bir artış mevcut.

İnsanlar sosyal medya, yazılı ve görsel medya sayesinde bir yandan güneşten korunma konusunda farkındalık kazanırken hala ihmaller yaşanabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Tuğçe Özkapu, cilt sağlığımızı korurken güneşin tadını nasıl çıkaracağımız konusunda küçük püf noktaları verdi.

● Güneşe çıkarken nelere dikkat etmeliyiz?

Bu konuda güneş koruyucular, şapka, gözlük kullanımı olmazsa olmazımız. Güneşin yoğun olduğu 11 ile 15.00 arası saatlerde dışarı çıkmamalıyız. Özellikle lekeli ciltlerde evde bile olsanız güneş koruyucuların kullanımını tavsiye ediyoruz.

Etkili bir güneş koruyucu en az 30 spf olmalıdır.

● Peki güneş kremi ne kadar uygulanmalıdır?

Güneş kremlerinde 2 parmak kuralı vardır. 2 tam parmak kadar güneş kremi yeterli kabul ediliyor.

Yüz ve boyun bölgesine bu miktar krem dağıtılmalı ve gün içerisinde tekrarlanmalıdır. Akıllı telefonlarda hava durumu uygulamasına girip UV indeksini gösteren bir alan mevcut. Burada UV indeksinin 3 ve üzeri olduğunu görürseniz bu Dünya Sağlık Örgütü'ne göre tehlikeli anlamına geliyor.

Yani mutlaka güneş kremi kullanılması gereken zaman dilimleri..

● Akneli ciltler güneş kremi kullanabilir mi?

Tabii ki rahatlıkla kullanabilir ama her ürünü değil. Üzerinde nonkomedojenik ve mattifying/matlaştırıcı ifadelerinin yazması önemli. Son yıllarda deri kanserlerinin sayısındaki artış ve buna bağlı artan güneş kremi kullanma oranları yan sıra yüz bölgesinde güneş lekeleri de ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkabiliyor.

● Cilt lekeleri olan kişiler neler yapmalı?

Cilt lekeleri olan kişiler güneş koruyucu kullanımına oldukça dikkat etmeli, gün içinde sık sık yenilemeli. Ekran kaynaklı oluşabilecek lekeleri engelleyen mavi ışık filtresi olan ya da mutlaka lekeli ciltlere özel içerikli güneş koruyucuları tercih etmeliler.

Güneş kremleri lekelerin koyulaşmasını engelleyebildiği gibi şapka, gözlük kullanımı da yine önemli detaylardır. Tüm bu önlemlere rağmen yüzdeki güneş lekeleri daha da koyulaşıyorsa leke tedavileri açısından bir dermatoloji uzmanına başvurmakta yarar vardır.

Deri kanserleri açısından erken tanı ve tedavi hayat kurtarıcıdır. Bunun için de düzenli ben ve cilt kontrolü önem taşımaktadır. Bu amaçla yine dermatoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir.