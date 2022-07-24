El altından dünyanın kaderini değiştirdiler

MATA HARİ (1876-1917)

Hollandalı Mata Hari, I. Dünya Savaşı'nda dansçı kimliğiyle Almanya için çalıştı. Fransız, İngiliz, Rus subay ve devlet adamlarından aldığı askeri bilgileri kızına mektup yazdığı iddiasıyla bir diplomatik kurye ile Paris'ten Almanlara ulaştırıyordu. 13 Şubat 1917'de Madrid'den Paris'e dönerken Almanya için çalıştığını kanıtlayan belgelerle yakalandı ve Fransa'da 15 Ekim 1917'de kurşuna dizildi.

URSULA KUCZYNSKİ (1907-2000)

URSULA KUCZYNSKİ, 1930 ve 1940'larda Sovyetler Birliği'nde çalışan bir Alman Komünist eylemciydi. Faaliyetleri sırasında 'Sonja', 'Sonja Schultz' ve 'Sonya' isimlerini kullandı. 1926'da Almanya Komünist Partisi'ne katılan Ursula, 1930'da Şangay'a taşındı ve casusluk çalışmalarını buradan idare etti. Ardından yıllarca İsviçre ve İngiltere'de çalışan Kuczynski, 2000'de Berlin'de hayatını kaybetti.

MARTHE RİCHARD (1889-1982)

Marthe Richard, 1907'de zengin bir sanayici ile evlendi. 1912'ye kadar uçuş ile ilgili eğitim aldı ve eşinin kendisine aldığı uçağı uçurdu. I. Dünya Savaşı sırasında eşinin ölümü üzerine ilişki yaşadığı genç bir Rus anarşisti Yüzbaşı Georges Ladoux sayesinde ajanlığa başladı. Fransızlar için ajanlık yapan Marthe Richard, bir süre sonra yakalanıp hapse atıldı. Ceza evinden çıktıktan sonra ise politikaya atıldı.

ELİZABETH BENTLEY (1908-1963)

Amerikalı casus, 1938'den 1945'e kadar Sovyetler Birliği için çalıştı. Sovyetler Birliği'nin ABD'deki en önemli istihbarat ajanlarından biri olan Golos ile tanıştı ve kısa sürede birbirlerine aşık oldular. Bu ilişki Bentley'i, Golos'un yardımcısı olmaya kadar götürdü. Bentley başarısıyla Sovyet istihbaratında kısa sürede yüksek mevkilere erişti. Sovyetler ona 'Bilge Kız' anlamına gelen 'Umnitsa' adını taktı.

KRYSTYNA SKARBEK (1908-1952)

Krystyna Skarbek, 2. Dünya Savaşı'nda İngiliz Özel Harekat Yönetimi'nin Polonya için çalışan ajanıydı. Nazi işgalindeki Polonya ve Fransa'da düzensizlikleri bastırmasıyla ünlendi. Bu başarısı 1940'ta kurulan SOE tarafından bir İngiliz ajanı olmasını sağladı. Sonraki yıllarda Kahire ve Maceristanda'da görev aldı. Birçok ödül verilen ünlü ajan, 1952'de Londra'daki Shells Otel'de bıçaklanarak öldürüldü.

PEARL WİTHERİNGTON (1914-2008)

Witherington, II. Dünya Savaşı sırasında İngiltere için çalışan gizli bir KİT ajanıydı Fransa ile ittifak kuran KİT ajanları İngiltere'den paraşütle silah ve teçhizat sağladılar. Kendisi, Fransa'da Özel Operasyon Yönetimi için liderlik eden tek kadındı. Savaştan sonra birçok ödüle layık görüldü ve cesaretinden dolayı madalyalar aldı. Yaşlandıktan sonra huzurevine yerleşti ve 93 yaşında hayatını kaybetti.

VİOLETTE SZABO (1921-1945)

II. Dünya Savaşı'nda İngiltere lehine çalışan İngiliz casus Violette Szabo, 1940'ta tanıştığı Fransız Etienne Szabo ile evlendi. 1941'de katıldığı İngiliz Ordusu'nda SOE'nin hizmetine girdi. II. Dünya Savaşı sırasında 55 ajanın 13'ü Nazi kamplarında ya da görev sırasında öldürüldü. Öüldürülenler arasında kendisiyle birlikte Denise Bloch, Cecily Lefort ve Lilian Rolfe gibi SOE ajanları da vardı.

STEPHANİE VON HOHENLOHE (1891-1972)

AVUSTURYALI prenses Hohenlohe bir Macar vatandaşıydı ve 1930'larda Almanya için bir casusluk yaptı. Naziler tarafından ödüllendirildi. İngiltere, Fransa ve Amerika, Stephanie von Hohenlohe'nin Almanlara çalıştığından şüphelendi.1939'da savaş ilan edilmesi üzerine İngiltere'den San Francisco'ya kaçan Hohenlohe ABD hükümeti tarafından gözaltına alındı. 1972'de İsviçre Cenevre'de öldü.

BÜLENT GÜRLÜK