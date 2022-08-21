Fuarın yarım asırlık eğlencesi

91'İNCİ kez kapılarını açan İzmir Enternasyonel Fuarı'nın (İEF) en önemli eğlence merkezlerinden biri olan Lunapark, başta çocuklar olmak üzere her gün binlerce vatandaşı ağırlıyor. Elma kurdu gibi oyuncaklarda yetişkinler de çocukların eğlencesine ortak oluyor. Renkli ışıklarla süslenen oyuncaklara binerek keyifli vakit geçiren vatandaşların eğlencesi, yüzlerine yansırken, lunaparkta en çok ilgiyi "Ege Güneşi" adı verilen dönme dolap görüyor. Perili şato ve korku tüneli gibi oyuncaklar da fuarda yoğun ilgi görüyor.

Çocukların en çok ilgisini uçan salıncak çekiyor. Lunaparkın en önemli eğlencelerinden olan çarpışan otomobilleri kullananlar gönüllerince eğleniyor. Tsunami adı verilen ters dönen oyuncak izleyenler için heyecan dolu anlar oluştururken, binenlerin ise başını döndürüyor.

Dünyanın en önemli fuarları arasında yer alan İzmir Enternasyonal Fuarı bu yıl 91'nci kez kapılarını açmaya hazırlandığını belirten ve bu yıl, 2-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Fuar kapsamında İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yılını da içine alan süreçte birçok etkinliğe ev sahipliği yapacağını belirten Lunapark Yönetim Kurulu Başkanı Önder Coşkun, "Yaşanan enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle bu yıl biletlerde artışa gitmek zorunda kaldık. Geçen yıl 12,5 TL'den satılan jetonlarımız bu yıl 20 TL olarak satılacak" diye konuştu.