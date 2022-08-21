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Yaratıcılığın sınırını zorlayanlar mazi oldu

Yıllar sonra kavuşan Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in aşk dolu bakışları, düğün fotoğraflarında yaratıcı olmak isterken komik duruma düşüldüğünü gözler önüne serdi. Gelin ve damadın bin bir şekle girdiği pozlar, yerini Bennifer çiftinin doğal romantizmine bıraktı

21.8.2022

Yaratıcılığın sınırını zorlayanlar mazi oldu

Son zamanlarda gelin ve damatların yeni gözdesi yıllar sonra kavuşan Jennifer Lopez ve Ben Affleck... 18 yıl önce nişanı bozarak ayrılan çiftin aşkı bitmemiş olacak ki yeniden bir araya gelip evlendiler. Birbirine aşkla bakan çiftin nikah fotoğrafı oldukça sade ve nostaljik olmasına rağmen bir o kadar da romantikti...

Bu yüzdendir ki yeni evlenen çiftler fotoğrafçılardan aynı kareyi çekmelerini ister oldu. Bennifer akımı sayesinde düğün fotoğraflarında sadelik tekrar ön plana çıkarken yaratıcı olmak için sınırları zorlayan fotoğraflar ise mazide kaldı...

YENİ AKIM BENNIFER
Düğün fotoğrafçısı Turgay Güven, tüm dünyanın her anlarını takip ettiği Jennifer Lopez - Ben Affleck çiftinin, düğün fotoğrafında yeni bir akım başlattıklarını söyledi. Güven, "Düğün fotoğrafında yeni trendin adı 'Bennifer'. Damatlar Ben, gelinler JLo olmak istiyor" dedi.

Gelin ve damat adaylarının tercihlerinin sık sık değiştiğini belirten fotoğrafçı, son dönemde en çok 'Bennifer' (Ben Affleck-Jennifer Lopez) tarzı fotoğraflar istendiğini söyledi.

Güven, "Hollywood'un gözde çiftlerinden Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in nikah kareleri düğün fotoğraflarına resmen ilham oldu. Son dönemde çalıştığımız çiftlerin büyük bölümü Bennifer tarzı kareler talep ediyor" şeklinde konuştu.

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