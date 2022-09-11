Evlilik bıkmadıkları bir hobi gibiydi

RİTA HAYWORTH

Hollywood ikonu ve sinema tarihinin en güzel yıldızlarından biri olan Rita Hayworth, ilk evliliğini 19 yaşında yaptı. Sırasıyla Edward C. Judson, Orson Welles, Ali Han, Dick Haymes ve James Hill ile evlenen aktrisin en sükse yaptığı izdivaç elbette ünlü yönetmen Welles ile olanıydı.

ANGELİNA JOLİE

HOLLYWOOD'UN en güzel yıldızlarından biri olan Jolie, ilk evliliğini 21 yaşında Jonny Lee Miller'la yaptı ve onunla 1996- 1999 yılları arasında evli kaldı. Sonrasında Billy Bob Thornton'la evlendi ancak üç yılda ayrıldı. Ardından 2014'te Brad Pitt ile evlendi fakat mutluluğu 5 yıl sürdü.

TOM CRUİSE

25 yaşındayken Mimi Rogers'la evlenen yakışıklı aktör Tom Cruise, bu evliliğini üç yıl devam ettirebildi. Ayrılmasının hemen ardından güzel aktris Nicole Kidman'la hayatını birleştirdi ve çift 11 yıl evli kaldı. Son olarak 2006 yılında evlendiği Katie Holmes'la beraberliği ise 2012 yılında bitti.

BİLLY BOB THORNTON

Evlenmekten usanmayan erkeklerin zirvesinde yer alıyor Thornton. En bilindik eşi güzeller güzeli Angelina Jolie idi. Sevgilisi Laura Dern'i, Angelina için bir anda terk etmişti. Toplam 5 evliliği deviren ünlü oyuncu, 2014'te Connie Angland ile yaptığı evlilikle turnayı gözünden vurdu.

MARTİN SCORSESE

Usta yönetmenin ilk evliliği 23 yaşındayken gerçekleşti. Blue Velvet filmiyle tanıdığımız oyuncu Isabella Rossellini'yle evliliği, döneme damga vurmuştu. Ardından hüsranla sonuçlanan 3 evlilik daha yapan Scorsese, 1999 yılında yaşamını birleştirdiği Helen Morris'le mutluluğu yakaladı.

LİZ TAYLOR

HOLLYWOOD'A damga vuran isimlerden Elizabeth (Liz) Taylor'ın menekşe gözlerinden kendini alamayan erkeklerin sayısı bir hayli fazla. 8 evlilik ile bu konuda en tecrübeli isim. 2011 yılında 79 yaşındayken kaybettiğimiz Taylor; ilk evliliğini 18 yaşında, son evliliğini 59 yaşında yapmıştı. Taylor'ın oyuncu Richard Burton ile evliliği ise 1 yıl sürmüştü.

DREW BARRYMORE

Drew Barrymore, üç evliliğinden ilkini 1994 yılında Jeremy Thomas'la yaptı. Bir yıl süren bu evliliğin üzerinden altı yıl geçtikten sonra Tom Green'le evlendi. Yine bir yıl süren bu beraberliğin üzerinden on yıl geçtikten sonra yeniden evlenen Drew'in, Will Kopelman'la evliliği de çok sürmedi.

JENNİFER LOPEZ

Latin müziğinin ve sinemanın güzel yıldızı Lopez, 1997 yılında 28 yaşındayken yapımcı Ojani Noa ile evlendi. Umduğunu bulamadığı bu evlilik sadece bir yıl sürdü. 2001-2003 arasında Cris Judd ile evli kalan Lopez, 3. kez şansını denediği Marc Anthony ile 2004- 2014 yılları arasında evliydi. Lopez, geçtiğimiz ay ise hayatını oyuncu Ben Affleck ile birleştirdi.

MARİLYN MONROE

36 yıllık bir ömre üç evlilik sığdırdı Monroe... Henüz 16'sında James Dougherty ile yaptığı evlilik 4 yıl sürdü. 28 yaşında Joe DiMaggio ile dünya evine girdi ancak kısa sürede boşandı. Ünlü yazar Arthur Miller ile üçüncü evliliği beş yılda sona eren 'sarışın bomba' bir yıl sonra canına kıydı.

BÜLENT GÜRLÜK