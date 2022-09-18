Egebeta Urla Baazar 2023 koleksiyonlarını tanıttı

Yapı, dekorasyon, aksesuvar ve ahşap bahçe mobilyaları ürünlerinde bütünleşik bir hizmet yelpazesi sunan Egebeta Urla Bazaar, gerçekleştirdiği bir kokteylle 2023 yılı ürün yelpazesini tanıttı.

Tanıtım kokteyli, sektör temsilcilerini buluştururken; konuklar Egebeta Urla Bazaar'ı oluşturan partner firmaların 2023 model koleksiyon ve ürünlerini yakından görme ve inceleme fırsatı buldu.

Her biri sektörlerinde tanınan önemli markaların bir araya geldiği Egebeta Urla Bazaar, açık alanda tüm ihtiyaçlara tek bir alanda cevap vermesi açısından sektörde büyük avantaj sağlıyor.

HER GÜN HİZMETE AÇIK

Haftanın 7 günü açık olan Egebeta Urla Bazaar bünyesinde otomatik pergole sistemleri, otomasyon sistemleri, veranda sistemleri, peyzaj alanları, dış barbeküler, tiny houselar, solar sistemler portatif depolama çözümleri, jakuziler gibi 20'ye yakın yeni ürün çeşidi bir arada sunuluyor. Bunların içinde ahşap ve eskitilmiş ahşap ürünler de beğeni topluyor; özel bahçe saksıları, peyzaj taşları da sergileniyor.

Müştemilat alanında özel siparişlere cevap verebilecek ahşap depolama alanı bulunuyor. Yaklaşık 8 dönüm üzerinde kurulan bir yerleşkeye sahip Egebeta Urla Bazaar, Çeşme, Mordoğan, Karaburun Seferihisar ve Güzelbahçe'yi kapsayan yarımada bölgesinde ulaşım avantajıyla etkin ve hızlı hizmet sunuyor.