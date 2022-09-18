GTD Türk Mutfağını İtalya’da tanıtacak

Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) daha önce gerçekleştirdiği GastroShow New York, İstanbul ve Dubai'den sonra şimdi de İtalya'da Türk mutfağını tanıtmaya hazırlanıyor. Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, Ticaret Bakanlığı, Türk Hava Yolları ve Türkiye'nin çeşitli illerinin de katıldığı GastroShow İtalya'nın 21-24 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.

YÖRESEL TATLAR

Türk Gastronomisini ve sağlıklı Türk mutfağını tanıtmak için hazırlıkları sürdürdüklerini belirten Boztepe, Turquality kapsamında bulunan tek dernek olan Gastronomi Turizmi Derneği üyelerinin ürünleri ve mükemmel lezzetlerini İtalyan basınına tattıracak. Etkinlik hakkında bilgi veren Gürkan Boztepe, "İtalya'nın Perugia eyaletinde konumlanmış olan Spoleto antik köyünde, Ortaçağ geçmişinin modernite ile ustaca birleştiği, eko-sürdürülebilir mimarinin en güzel örneklerinden birinin sergilendiği ortamda 'Sağlıklı Türk Mutfağını' tanıtmaya gidiyoruz. Ödüllü şefler ve Dr. Ender Saraç danışmanlığı ile, İtalya ve Türkiye'den VIP konuklara yönelik, ülkemizin yöresel tatlarının ve sağlıklı Türk Mutfağının tanıtımınızı öne çıkartan özel akşam yemeği gerçekleşecektir. Ayrıca ikili iş görüşmeleri ile ürün ve mal satacak Türk üretici üyeler döviz kazandırıcı hizmetler kapsamında ürünlerini satın alma kararı veren İtalyanlar ile masaya oturacaklar. Gastronomik gezilerin de yapılacağı bu önemli etkinlik iki ülke kültürlerinin tanınması açısından da çok önemli. Ülkemizden sınırlı sayıda Belediye başkanının davet edildiği bu organizasyonda İtalya Umbria Belediyesi de hazır bulunacak" diye konuştu