Pandemi, dişleri de olumsuz etkiledi

Ağız ve diş sağlığının korunması için vazgeçilmez olan diş fırçalama alışkanlığında Avrupa yüzde 80 seviyesinde iken ülkemizde bu rakam yüzde 25 civarında seyrediyor. Pandemi nedeniyle bu rakamın ülkemizde son dönemde yüzde 18'e gerilediği bilgisini veren Diş Hekimi Derya Elik, evde kapalı kalınan süreçte diş bakımının ihmal edildiğini ve aşırı abur cubur tüketimi nedeniyle de diş çürüklerinde artış meydana geldiğini söyledi.

Karşıyaka Alaybey'de hizmet veren Derya Elik Diş Kliniği'nin sahibi Diş Hekimi Derya Elik, "Uzun vakitler TV, bilgisayar ve telefon karşısında yenen yemeklerin artıkları ağızdaki dişler fırçalanmadığı için patojen bakterilerin besin kaynağı haline gelip açığa çıkan asidik yapı diş çürümelerine sebep oldu. Pandemi nedeniyle sokağa çıkmak istemeyen insanlar ise rutin kontrollerini ve tedavilerini erteledi. Bu nedenle diş çürüklerinde bir artış oluştu.

Şu anda diş tedavisi konusunda Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği standartlar ölçüsünde hizmetlerimizi sürdürüyoruz.

Özel hijyen ve sterilizasyon tedbirleri uyguluyoruz. Müşterilerimizin randevu aralığını da uzattık. Böylece, pandemi döneminde de hizmet vermemize rağmen bugüne kadar kliniğimizde hiçbir korona vakası yaşanmadı" diye konuştu.

HEM SAĞLIKLI HEM ESTETİK

Diş çürükleri ve diş eksikliği gibi hastalıkların ağrının yanı sıra çiğneme fonksiyonunda da bozukluğa neden olabileceğini belirten Diş Hekimi Derya Elik, "Kliniğimizde ağırlıklı olarak implant uygulaması, gömülü diş ve kistli diş çekimi gibi cerrahi işlemler gerçekleştiriyoruz. Bu gibi durumlarda hastanın durumuna uygun bir tedavi programı belirliyoruz. Gerektiği takdirde implant ve üzerine protez uygulamaları gerçekleştiriyoruz. İmplantın çene kemiğine tutunması 3 ay kadar sürebiliyor. Bu süre içinde geçici diş uygulaması yapıyoruz.

3 ay sonunda ise gerçek protezi uygulayarak çiğneme fonksiyonlarını normale döndürebiliyoruz. Bu uygulamanın kemoterapi, radyoterapi tedavisi görenler, kontrolsüz diyabeti olanlar ve kemik erimesi bulunanlara yapılması sakıncalı olabiliyor. Bu kişiler haricindeki 18 yaş üstündeki herkes için uygundur" diye konuştu.