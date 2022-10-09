Patrondan serada okuma yazma kursu

Hüdai Kaplıcaları bölgesindeki jeotermal domates serasının yetkilileri, işe giriş işlemlerini parmak basarak tamamlayan 7 kadının okuma yazma öğrenmesi için kurs açmaya karar verdi. Okuma yazma bilmeyen işçiler, İlçe Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğünün onayıyla iki ay önce sınıf öğretmeni Hatice Tural ile firmanın tahsis ettiği odada eğitim öğretime başladı. Hafta sonu mesai arasında 2'şer saat aldıkları eğitime defterleri ve kitaplarıyla katılan kadınlar, hem iş sahibi olmanın hem de okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Kadınlar, eğitimin ardından işlerine kaldıkları yerden devam ediyor.

TAMAM DİYENE KADAR DEVAM

Tesisin Genel Müdürü Mehmet Hanifi Fidan, yönetiminin her zaman çalışan personelin gelişimi ve eğitimine destek verdiğini aktararak, şunları söyledi: "Onlardaki gelişimi de yakından takip ediyoruz. gelişimlerinden dolayı çok mutlu oluyor, gurur duyuyoruz. Kursumuz kadınlarımız 'Tamam' diyene kadar devam edecek."

"PARMAK BASMA DEVRİ BİTTİ"

Kursa katılan işçilerden 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Zübeyde Doğan, ailesinin imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle okula gidemediğini söyledi. Okuma yazma bilmediği için büyük sıkıntılar çektiğini anlatan Doğan, şöyle devam etti: "Okuma yazma bilmiyor olmam hayatımda çok büyük eksiklikti. Şimdi okuma yazma kursu sayesinde kısmen de olsa banka ve postanede işlemlerimi yapabiliyorum. Parmak basma devri de bitti, imza atabiliyorum. Çocuklarım evde okuma yazma konusunda bana destek oluyor."

KADINLAR ÇOK MUTLU

Kursa katılan kadın işçilerinden 51 yaşındaki Ayşe Tekin ise 8 yıldır bölgedeki domates seralarında çalıştığını, ailevi şartlardan dolayı okulla hiç tanışamadığını dile getirdi. Tekin, "Okuyup yazınca çok mutlu oluyorum" dedi. Kursa katılan kadın işçilerden 2 çocuk annesi 37 yaşındaki Eşe Karaaslan da hayatındaki okuma yazma eksikliğini çalıştığı iş yerinde açılan kursta giderdiği için mutlu olduğunu söyledi. Kurs öğretmeni Hatice Tural da okuma yazma eğitimine severek ve isteyerek katılan sera işçisi kadınların çok başarılı olduğunu kaydetti.

RAMAZAN AYDEMİR