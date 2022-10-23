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Haberler Pazar GHO ailesi Ankara'da buluştu

GHO ailesi Ankara'da buluştu

23.10.2022

GHO ailesi Ankara’da buluştu

Gayrimenkul sektöründe Türk modeli danışmanlık sistemini geliştiren Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı (GHO), GHO Ofisleri yöneticileriyle bir araya gelerek 2021-2022 yılı değerlendirme toplantısı ve ödül törenini gerçekleştirdi.

Ankara Büyükhanlı Otel'de düzenlenen toplantıda Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen GHO Ofisi danışmanları ve yöneticileri buluşarak sektörel yol haritası çizdi. 2022 yılında sektörde istikrarlı bir ivme yakaladıklarını belirten GHO Genel Müdürü Özkan Yalaza, kurumsal bir yapı içinde önemli network ve bilgi paylaşımı gerçekleştirdiklerini vurguladı; ekip olarak çözüm odaklı çalışmalarla yurt genelinde büyümeyi sürdürdüklerinin altını çizdi.

GHO Kurucusu Hasan Can Çalgır da başarılı çalışmalara imza attıkları 2022 yılında, hedeflerine ulaştıklarını kaydetti. Gala gecesinde 2021-2022 yılında en çok işlem hacmine ulaşan ve en yüksek satış gerçekleştiren GHO ofislerine de teşekkür plaketi verildi.

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