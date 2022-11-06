Sonbaharda cildinizi pirinç maskesiyle gençleştirin

Bakımlı olmak artık hem kadınlar hem de erkekler için büyük önem taşıyor. Günlük bakımlarımızı genellikle evde kendimiz yapsak da daha detaylı ve derinlemesine bakımları işin uzmanına bırakıyoruz. En değerli giysimizi emanet edeceğimiz uzmanın tecrübesi ve modern çağın yeniliklerini yakalayabilmesi oldukça önemli. Bir çok sağlık kuruluşu ve güzellik merkezinde uzman Estetisyen ve idareci konumunda görev alan Meral Yağınlı da bakımı seven İzmirlilerin adresi... Meral Yağınlı'dan İzmir'de sadece kendi merkezlerinde uyguladıkları nano teknolojisi ve sonbahar bakımıyla ilgili pek çok bilgi aldık. Mevsimlerin geçiş döneminde en sık karışlaştığımız cilt sorunlarının başında matlık ve cansız görünümün geldiğini belirten Yağınlı, düzenli profesyonel bakımların yanı sıra evinizde doğal maskelerle de cildinizi canlandırabileceğinizi söyledi. Kasım ayının en tercih edilen maskelerin başında Japon kadınlarının da favorisi olan pirinç maskesinin geldiğini dile getirdi.





ACISIZ GÜZELLİK NANO TEKNOLOJİ

Ağrısız, acısız ve anestezi gerektirmeyen uygulama olan nano teknolojisi, açtığı milyonlarca mikro kanal sayesinde istenen ürünün cilt altına nüfus etmesini sağlayan bir sistem. Ciltte oluşan ölü tabakanın kolayca atılmasını sağlayan sistemde yara, kabuklanma gibi şeyler olmadığı için uygulama sonrası hızlıca günlük yaşamınıza dönebilirsiniz. İzmir' de Sadece May Meral Yağınlı Beauty House uygulanmaktadır.



NERELERDE KULLANILIR?

● Nano teknolojisi, sivilce ve sivilce izlerinin giderilmesinde,

● Genişlemiş gözeneklerin normale döndürülmesinde,

● Cilt lekelerinde,

● Göz çevresi morluk ve torbalarının giderilmesinde,

● Boyun bölgesi ve dekoltedeki kırışıklık ve sarkmalarda, ince çizgilenmelerin ve derin kırışıklıkların hafifletilmesinde, yara ve su çiçeği izlerinde etkilidir.



YAZIN UYGULANABİLİR

● Yanık, leke ya da iz oluşturma riski yoktur

● Tüm deri tiplerine uygundur

● Lazer ile cilt gençleştirme uygulanamayan tenli kişilerde kullanılabilir

● Boyun, kol içi gibi bölgelerde de uygulanabilir

● Nano teknoloji cihazının dizaynı burun kenarı, göz çevresi, dudak çevresi gibi ulaşılması güç bölgelerde rahatça uygulama yapabilmeyi sağlar.





PİRİNÇ MASKESİNİN FAYDALARI

● Cildin mat görünümünü azaltır, beyazlatır ve kahverengi lekelerin rengini açar

● Siyah nokta ve sivilce oluşumunu azaltır

● Ergenlik / hormonal dönemde oluşacak sivilcelerin aktifleşmesini önler

● Kırışıkları azaltır, cilde parlaklık verir, kollajeni canlandırır

● Maskenin yanı sıra peeling görevini de üstlenerek cildi ölü tabakadan arındırır.



NASIL YAPILIR/ UYGULANIR?

● 1 yemek kaşığı pirinç

● 1 tatlı kaşığı talk pudrası

● 1 tatlı kaşığı soda (içme sodası)

● 1 tatlı kaşığı süt Pirinçlerimizi önce soğuk suyla iyice yıkayalım.

Yıkanmış pirinçlerimizi cezvede süt ve sodayla orta ateşte pirinçlerimiz iyice yumuşayana kadar kaynatalım.

Kaynayan malzemelerimizi talk pudrasıyla krem kıvamı alana kadar hızlıca karıştıralım. Makyajdan arınmış ve temizlenmiş cildimize boyun dahil olmak üzere maske halinde sürelim. Hava ve ortam şartlarına göre 10/15 dk arasında cildinizde kuruyana kadar bekletmenizi öneririz. Fazla kalan malzemeyi topuklarınızda kullanabilirsiniz. Durulamanızı sadece çeşme suyuyla yapabilir, sonrasında su bazlı nemlendirici kullanabilirsiniz. 15 gün arayla yapılması önerilir.

BURCU ILGIN