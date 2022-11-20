Dekorasyon tarzınızı gökyüzünden öğrenin

SAKİN TONLARI SEVMEZLER

Koç burcu, zodyakın en ateşli ve en dinamik burcu. Dolayısıyla yaşam alanlarını dekore ederken kendilerine bolca hareket alanı tanımaları yararlarına olacaktır. Sportif mobilyalar Koçları en iyi şekilde yansıtacaktır ancak sakin tonlar onlara göre değil. Kırmızı bir koltuk enerjinize enerji katıp zihninizi de harekete geçirebilir.

RAHATLIK VE SANATIN BİRLEŞİMİ

Güven ve rahatlık deyince akla ilk gelen burç Boğa'dır. Bu yüzden rahat bir koltuk takımı, sağlam bir yemek masası, onu yarı yolda bırakmayacak bir TV ünitesi paha biçilmezdir. Konfor mutlaka sanatsal objelerle birleşmelidir. Yeşilin mevsiminde doğan Boğaların mobilyalarında, aksesuarlarında veya duvarlarında yeşile yer vermeleri de ruhlarına iyi gelecektir.

SARIDAN İLHAM ALIRLAR

Hareketli İkizler burçları, kararsızlıklarıyla bilinirler. Bu yüzden birden fazla stili iç içe barındıran bir yaşam alanı onlar için idealdir. Eklektik baskıları, renkleri ve aksanları severler. Sosyal kişilikleri ve dışa dönük karakterleri nedeniyle ışık alan, dışarıya açılan bir evde yaşamalılar. İlham veren sarı, İkizlerin rengidir; ruhunu yükseltir ve zihnini tetikler.

NESNELERİN RUHU OLDUĞUNA İNANIR

Yengeçler duygusal bir karaktere sahiptir. Evde vakit geçirmek ve evlerinin gerçek anlamda ev gibi hissettirmesi onlar için önemlidir. Nesnelerin de ruhu olduğuna inanan Yengeçler için evladiyelik bir kahve sehpası, sevdiklerini ağırlayabilecekleri rustik bir yemek masası, anılarını sergileyebilecekleri fotoğraf çerçeveleri olmazsa olmazdır. Ay tarafından yönetilen Yengeç burcunun rengi ise gümüştür.

LÜKS, GÖSTERİŞLİ EVLERİ SEVERLER

Aslan'ın yaşam alanındaki her şey lüks ve gösterişli olmalı. Hayvan desenleri ve Aslanın rengi olan altın, olmazsa olmazdır. Bu, bir yandan onların gücünü ve prestijini ortaya koyarken diğer yandan sıcak kalplerini ve pozitif ruhlarını da sergiler. Kral dendiğinde akla gelen bir diğer şey cömertliktir. Misafirlerini ağırlayabilecekleri büyük bir yemek masası Aslan evinin kalbidir.

YORMAYAN KOLAY TEMİZLENEN MOBİLYALAR

Mükemmeliyetçi Başak burçlarının yaşam alanlarında en önem verdikleri şey temiz ve düzenli olmasıdır. Yeterince yoğun olan zihinleri fazla eşya ve aksesuarla yorulmamalıdır. Kolay temizlenecek veya leke göstermeyecek mobilya ve aksesuarlar onlar için idealdir. Toprak grubunun Zen üyesi Başakların renkleri klasik kahverengi ve yeşildir.

ZARİF, ŞIK MOBİLYALAR VE YUMUŞAK RENKLER

Güzellik, estetik ve uyumun gezegeni Venüs tarafından yönetilen Teraziler, zodyakın dişil enerjisi yüksek burçlarından biridir. Dolayısıyla zarafet yaşam alanlarının ilk notasıdır. Taşlı ve pullu parçalar, simetrik mobilyalar, sanatsal objeler bir Terazi evinin demirbaşları olabilir. Pastel pembe, Terazinin rengidir. Nazik ve yumuşak doğalarını en iyi şekilde yansıtır.

DEKORASYONDA CESUR PARÇALARI SEÇERLER

Karanlık ve gizemli doğalarıyla bilinen Akrep burçları yaşam alanlarında detaylara ve derinliğe önem verirler. Cesur parçalar, mobilyalarda farklı dokular, gizemli tablolar, mistik mumlar Akrebin doğasını en iyi şekilde ortaya koyar. Siyah onların rengidir ve evlerini dekore ederken bolca siyah kullanırlar.

PRATİK VE SOFİSTİKE BİR EVİ TERCİH EDERLER

Yaylar farklı ülkelere, kültürlere, din ve felsefelere meraklıdır. Evlerinde seyahatlerinden ve farklı kültürlerden ilham alırlar. Yaşam alanları sıkıcılıktan uzak, pratik ve sofistike parçalarla doludur. Büyük bir kitaplık, birbirine entegre edilmiş farklı stillerde mobilyalar, vintage aksesuarlar ve haritaları Yayların yaşam alanlarında görmeniz mümkün. Rengi mordur.

MİNİMALİST AMA KALİTE ODAKLIDIRLAR

Geleneksel Oğlakların yaşam alanları pahalı bir çalışma odası gibidir. Deri kanepeler, ahşap dolaplar, pahalı bir halı, minimalist ve lüks tercihlerini tamamlar. Dikkatlerini dağıtmadan çalışabilecekleri köşeler onlar için önemlidir. Nötr ancak güçlü gri ve kahverengi pratik, sağlam, güvenilir ve gelenekçi Oğlakların renkleridir.

ÖZGÜNLÜK VE MODERNLİĞİ BİRLEŞTİRİRLER

Kovaların yaşam alanları modern ve fütürist olan her şeyi içinde barındırabilir. Uzay ve teknolojiyle ilgili eşyalar, geometrik tasarımlar, modern malzemeler, enteresan bitkiler, üst düzey sanat eserleri bir Kovanın evinde görebileceğiniz şeylerin başında geliyor. Onlar için özgün olmak önemlidir. Renkleri ise özgürlüğün rengi mavidir.

HAYALCİ RUHUNU BESLEYEN EŞYALAR SEÇERLER

Balık, yalnızlığa diğer burçlardan daha fazla ihtiyaç duyar. Bu yüzden yaşam alanının olabildiğince huzurlu olması ve hayalci ruhunu beslemesi çok önemlidir. Yumuşak dokular ve zarif mobilyalarla dekore edilmiş evinde mutlaka bir yaratım köşesi olmalı. İyileşme ve yenilenmeyi çağrıştıran soluk yeşil, Balık burcunun rengidir ve hayal gücünü besleyerek onu canlı tutar.