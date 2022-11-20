Sosyetenin yeni trendi köpek düğünü

Son yıllarda giderek daha fazla insan dört ayaklı arkadaşları için düğünler yapmaya başladı. Birçok hayvan sahibi için, evcil hayvanları çocukları gibi ve onlarla birlikte her türden olacak şekilde kutlama yapmayı da seviyor. Avrupa ve Amerika'da oldukça popüler olan köpek düğünü, genellikle sosyete arasında tamamen eğlence için organize ediliyor ancak zaman zaman hayvan severlerin kurduğu kurumlara bağış toplamak için de kullanılıyor.

Dünya çapında yüksek gelirli tüketicinin yoğun ilgi gösterdiği köpek düğünlerine Türkiye'de de talep arttı. Genellikle safkan köpekleri çiftleştirerek sayılarını artırmak için yapılan bu düğünler, yaygın olarak kır düğünü konseptiyle düzenleniyor. Gelinlik ve damatlıkla nikah masasının başına oturan köpeklere ayrıca nedimeler de eşlik ediyor. Köpek düğünlerinde organizasyonda tamamen köpek figürlerine odaklanılıyor. Çiçeklerde peluş köpekler yer alıyor. Bunun gibi birçok detay özel olarak planlanıyor.

EN PAHALI DÜĞÜN ABD'DE YAPILDI

COTON de Tulear cinsi dişi köpek Baby Hope, 250 bin dolarlık (455 bin TL) masal gibi bir düğünle Chilly Pasternak adlı kanişle dünyaevine girdi. Gelinin 6 bin dolarlık bir gelinlik giydiği düğünde, 5 bin dolarlık (9 bin 100 TL) suşi ikram edildi. Organizasyon, Guinness Rekorlar kitabına 'en pahalı hayvan düğünü' olarak adını yazdırdı. Düğün sahibi Wendy Diamond "250 davetli kişi başı 10 bin dolar (18 bin 200 TL) ödedi. Düğünden elde etiğimiz 2.5 milyon doları hayvanları koruma derneğine bağışlayacağız" dedi.

YÜZÜK YERİNE ÇİFTE ÖZEL TAKIM TASMA

● Normalde insanlar için klasik beyaz bir gelinlik tercih edilirken, hayvanlar için daha çok parti elbisesine benzeyecek seçeneklere de gidebilirsiniz. ● Köpek dostu lezzetli bir düğün pastası, gerçekten komik bir dokunuş katacaktır. ● Yüzüğü takmak zor olabileceğinden, yeni evliler için özel tasmalar bulmaya çalışın. ● Düğün mekanı olarak bahçeler, parklar ve hatta plajlar tercih edilebilir. ● Böyle bir durum için klasik ve rock müzik de dahil olmak üzere köpek dostlarımızı rahatlattığı kanıtlanmış birçok farklı şarkı ve müzik türü var. ● Balayı için onları götürebileceğiniz yerlerden biri köpek spası olabilir. ● Elbette bir düğün fotoğrafçısı da ayarlamanız gerekecek. ● Düğün mekanını çiçeklerle süslemek veya köpeğinizin tasmasına da bu çiçeklerden bir tane takmak istiyorsanız, nergis, lale ve vadi zambağı gibi köpeğiniz için zehirli olan bitkilerden kaçınmaya dikkat etmeniz gerekir. ● Törenin sorunsuz geçmesini sağlamak için en sevdikleri ikramları yanınızda bulundurmanız iyi bir fikirdir. ● Düğüne başka köpekleri veya hayvanları davet edecekseniz, hepsinin iyi geçineceğinden emin olmalısınız.

LOLA'NIN GELİNLİĞİ 50 BİN STERLİN

İNGİLTERE'DE bir köpek butiği işleten Louise Harris köpeği Lola için geçen yıl 20 bin sterlinlik (49 bin TL) bir düğün düzenledi. İngiltere'nin Essex şehrinde bir villanın dışına kurulan çadırda gerçekleştirilen düğün töreninin organize edilmesi için özel bir düğün organizatörü tutulurken, dekor için kullanılan çiçeklere bin sterlin (2 bin 500 TL), çadırı dekore edecek desinatörelere de 3 bin sterlin (7 bin TL) ödendi. Ünlü köpek kıyafetleri tasarımcısı Michele Ochs tarafından tasarlanın Lola'nın gelinliği ise 1000 sterline maloldu. Düğünde klasik evlilik konuşması da yapıldı. Nikah töreninin ardından düğün pastası olarak cupcake kesildi.