Retroya modern bir dokunuş

Geçmiş dönemlere ait dekoratif aksesuarların, renklerin ve tarzların yeni ürünlerde kullanıldığı dekorasyon stiline retro adı veriliyor. Retro artık modern ev dekorasyonunda da tercih edilen en popüler tarzlardan biri haline geldi.

Modern retro adı verilen bu yeni tarz, evdeki eski ve yeni mobilyaların kombinlenmesi şeklinde de yorumlanabilir. Evde kaldığımız süre boyunca sürekli görmekten sıkıldığımız mobilyaların renevasyonuyla yeni bir döneme adım atıldı. Sadece eskiyle yeniyi değil farklı zevkleri de buluşturan, zıtlıkların uyumuyla modern retro devri başladı.

RENKLERLE OYNAMAK

Kullandığınız renkler dikkat çekici tonlarda, mobilyaların ahşap parçaları eskitilmiş ve geçmiş dönem izleri taşıyorsa üstelik aksesuarlarınız da renkli ve parlaksa siz tam bir modern retroseversiniz. Bu yeni akıma ortak olmak için ilk hamleniz renklerle oynamak olmalı. Turuncu, kiremit, hardal, yeşil ve mavi tonlarında seçeceğiniz aksesuarlar ile renkli bir ortam oluşturabilir; minimal ve sade koltuk takımları ile modern bir tarz yakalayabilirsiniz.

Yemek masası, TV sehpası gibi göze çarpan parçaları ahşap tonlarda seçmeniz ise tarzınızı destekleyecektir. Zıtlıkların doğru kombinlendiği "modern retro" stili dikkat çekici bir şıklık oluştururken; özensiz ve uyumsuz bir değişim facia ile sonuçlanabilir. Dekorasyondaki en büyük yanlış; yıpranmış döşemelikler, kollukları fazlasıyla aşınmış ahşap kullanmak ya da mat ve canlı renkleri dengesiz bir biçimde kombinlemek olacaktır. Tekstilde olduğu gibi mobilyada da aşırıya kaçan trendler sizi tarzınızdan uzaklaştırabilir.