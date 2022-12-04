Uzun kuyrukların sebebi sosyal medyada patlayan bomba

İzmir ile özdeşleşmiş boyoz, kumru gibi lezzetlere son yıllarda bir yenisi daha eklendi: Bomba... Çikolatalı krema dolgusu içeren bir bisküvi türü. Tatlı dış kısmında çıtır bir hamur katmanına, içerisinde ise akışkan bir krema dolgusuna sahip. Tatlı, İzmir'de popüler olduğu için adı "İzmir Bombası" olarak anılıyor. Alsancak'ta bulunan Çelebi Unlu Mamuller'in önünde uzun kuyruklara sebep olan bomba renk renk karşımıza çıkıyor.

7 farklı çeşidini yaptıklarını söyleyen Çelebi Unlu Mamulleri işletmecilerinden Alaattin Çelebi, "Çikolatalı, beyaz çikolatalı, karamel, vişne, antep fıstıklı, hindistan cevizli ve tahinli var. Yeni lezzetler üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor. En çok tercih edilen klasik lezzetimiz olan çikolatalı bomba oluyor. Günde en az 40 bin adet bomba satışımız oluyor. Havalar güzel olduğu zaman satışlarımız 100 bine kadar çıkıyor" dedi.

"BOMBA OLMUŞ BU TATLI"

Bomba tatlısının hikayesini anlatan Çelebi Unlu Mamulleri işletmecilerinden Alaattin Çelebi, "Sektörde 1988 yılından bu yana varız. 9 kardeşiz, aile işletmesiyiz. Çok sevdiğimiz bir aile dostumuz bizi ziyarete gelecekti. Kardeşler olarak aile dostumuza değişik bir tatlı yapmak istedik. O an doğaçlama bir şekilde yaptığımız bir tatlıydı. Tatlıyı çıkartıp tezgaha koyduk. İçerideki bir müşterinin dikkatini çekti. Tatlıyı aldı ve yedi. Çok beğendi. 'Bomba olmuş bu tatlı' dedi. Git gel o tatlıyı sordu. Biz de düzenli bir şekilde bomba tatlısını yapmaya başladık. İsmi tabii o zaman yoktu. O müşterimiz ismini 'bomba' koyun dedi. Hikayesi böyle çıktı" şeklinde konuştu.

HER BEĞENEN PAYLAŞTI

Bomba tatlısının özellikle son yıllarda popüler olmasının sebebinin sosyal medya olduğunu ifade eden işletmeci Çelebi, "İlk zamanlar bomba tatlısı bu kadar ünlü değildi. Özellikle sosyal medyanın hayatımıza girmesinin ardından bomba popüler oldu. Gelenler pastanemizi paylaştılar, bombayı paylaştılar böylelikle ünümüz yayıldı. Gelen müşterilerimiz de kaliteli ürünlerden yapılmış eşsiz bombamıza hayran kaldı. Kalite olmazsa müşteriyi kaybedersiniz. Kullandığımız her malzemeyi birinci sınıf kaliteden seçiyoruz. Müşteri memnuniyetine önem veriyoruz. Müşterilerin geri bildirimlerini dikkate alıyoruz" diye konuştu.

81 ILE GIDIYOR

SOSYAL medya hesapları ve Whatsapp hatlarından yoğun sipariş aldıklarını dile getiren işletmeci Çelebi, " İstanbul, Ankara, Hatay, Kırklareli, Tekirdağ, Kayseri ve daha bir çok ilimize satış yapıyoruz. 81 ile gönderim yapıyoruz. Talebe göre özel ambalajla kargoluyoruz. Hazırladığımız ambalajda 25 gün dışarıda kalabiliyor. Dondurucuda ise en az altı ay raf ömrü var. Türkiye'ye tatile gelen turistler aracılığıyla yurtdışına da çok ürün gönderdik. Kalite tesadüf değildir. Sürekli kendimizi geliştirerek daha iyisi için çabalıyoruz. Ve bu da başarıyı bize getiriyor. Ünümüz ülke çapına yayıldı. Her geçen gün biz de müşterilerimiz için daha iyisini hedefleyerek ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

"TAKLITLER ASLINI YASATIR"

SEKTÖRDE bir çok taklit bomba yapıldığına dikkat çeken işletmeci Çelebi, "Sen uğraşıyorsun, yeni bir şey çıkartıyorsun, o seviliyor ve ardından hemen taklidini yapmaya çalışıyorlar. Bizim sevindiğimiz tek şey herkes bizimkine benzetmeye çalışıyor ama kimse tam anlamıyla benzetemiyor. Taklitler aslını yaşatır. İyi yapamadıkları için de bizim işimiz daha da artıyor. O yüzden İzmir'de 'Çelebi dışında bomba yemeyeceksin' diye bir cümle oturdu. Bu da bizim için sevindirici" diye belirtti. Son olarak işletmeci Çelebi şunları dile getirdi: "Bomba tatlısı uzun yıllardır İzmir'de olduğu için boyoz gibi kumru gibi lanse edilmeye başlandı. Bomba tatlısı İzmir'e değil bize özgüdür ama İzmir'e kazandırılmış bir tatlıdır. O yüzden çok gururluyuz" dedi.

NİDA ALADAĞ