Biva Mimarlık’ta çifte kutlama

İzmir'de yıllardır tasarım, kalite ve konforu bir arada sunan konut projelerine imza atan Biva Mimarlık, 2023 yılını ve Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2022 Yarışması'nda Yapı Ödülü'ne layık görüldü. Biva Mimarlık'ın Kurucuları Mimar Vahap Yılmaz ile Birim Yılmaz ödül gururunu ve yeni yıl coşkusunu sevenleri, iş ortakları ve ekip arkadaşlarıyla kutladı.

Biva Mimarlık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Birim Yılmaz, "Biva Tower bizim için özel bir projeydi. Bugün Biva Tower'ı tamamlamış olmak bizlere haklı bir gurur yaşatıyor. Bunun yanı sıra Biva Tower çok güzel bir ödül de getirdi bizlere. Biva Tower, Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2022 Yarışması'nda Yapı Ödülü'ne layık görüldü. Projenin yaşama geçmesinde emeği bulunan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

OCAK'TA YAŞAM BAŞLIYOR

Türkiye'nin sınırlarını da aşıp, Avrupa'nın en yüksek yapısal çelik binasını tamamladıklarını belirten Biva Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Yılmaz da, "Binanın yapım aşamasında birçok olağanüstü durumla karşılaştık. Ekonomik kur farkları, korona virüs, deprem hatta hortum gibi tüm olumsuzluklara rağmen Avrupa'nın en yüksek yapısal çelik binası Biva Tower'da Ocak ayında yaşam başlayacak. Bir yaşam merkezi olarak tasarlanan projede cafe, bar, restoran güzellik merkezi spor salonları ve önemli markaları buluşturan ticari alanlar da olacak. Tüm çalışma arkadaşlarımız ve çözüm ortaklarımızla bu süreci başarıyla tamamladık. Yine bir ilki başarmış olmanın mutluluğuyla projelerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CEM BELEVİ İLE EĞLENDİLER

GECEDE Biva Tower'ın çözüm ortakları olan Meinhardt Mühendislik ve Gülermak Çelik firmalarına da teşekkür plaketleri verildi. Ödül töreninin ardından, Berkay Yağız Event ekibi tarafından hazırlanan özel gecede sevilen sanatçı Cem Belevi muhteşem sahne performansıyla göz doldurdu. Danslarıyla Oryantal Gizem büyülerken, şarkılarıyla Esra Göndeş konuklara güzel bir müzik ziyafeti sundu.