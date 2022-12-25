Hayrı Usta lokantası yeni yerinde hizmete açıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde lezzetin değişmez adresi olan Hayri Usta Lokantası, yeni yerinde kapılarını açtı. Yaklaşık 12 yıldır Ata Mahallesi'ndeki Birinci Sanayi Sitesi içerisinde hizmet veren Hayri Usta Lokantası'nın aynı güzergahta yer alan Ata Mahallesi Tepecik Bulvarı'ndaki yeni mekanı için açılış töreni düzenlendi.

ÇOK SAYIDA DAVETLİ

Açılışa AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammed Ali Künkcü, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Aydın Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (AY-SİAD) Başkanı Fırat Barışık, MHP Çine İlçe Başkanı Kazım Oluç, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferdi Uzun, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan, Aydın Fenerbahçeliler Derneği yönetim kurulu üyeleri, Aydın Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Taşkın Cerit, Aydınspor 1966 Masterlar Başkanı Barış Mayadağ ve yönetim kurulu üyeleri, iş insanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, Dincil ailesi ve çok sayıda davetli ile Hayrettin Dincil'in onursal başkanlığını yaptığı Hayri Usta Sportif Spor Kulübü'nün teknik heyeti ve oyuncuları katıldı.

EFELER'İN MARKASI

Açılışta Hayri Usta Lokantası sahibi Hayrettin Dincil ve eşi Nevin Dincil, davetlileri kapıda karşılayarak yakından ilgilendi. Hayri Lokantası'nın yeni yerinin hayırlı olmasını dileyen Efeler Belediye Başkanı Atay, "Efeler'e bir marka değer kattılar. Herkesin damak zevkine uygun ürettiği, işini iyi ve güzel yaptığı için biz Hayri Usta'yı öneriyoruz" diye konuştu. AK Parti Aydın Milletvekili Posacı, Hayri Usta'nın marka bir işletme olduğunu belirterek hayırlı olmasını diledi. AYESOB Başkanı Künkcü de "Bütün gurmelerin ustaların ustası Hayri Usta'dır" şeklinde konuştu. Müşterilerine Osmanlı ve Girit mutfağından benzersiz tatlar sunan Hayri Usta Lokantası, Osmanlı saray mutfağı ve Balkan mutfağını da yeni yerinde envanterine ekleyecek. Yeni yerinde günde 18 saat hizmet verecek lokanta Aydınlılara benzersiz tatlar sunmaya devam edecek.