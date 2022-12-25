Kışın masal şehirleri

RAVONİEMİ

Finlandiya'nın, Laponya bölgesindeki Ravoniemi, dünya üzerinde Noel kutlamalarının en güzel şekilde yapıldığı büyüleyici yerlerden biri. Kuzey Kutup Dairesi'nde yer alan ve Finliler tarafından yaptırılan Noel Baba Köyü, bunu kanıtlar nitelikte. Karla kaplı çam ormanlarının ortasında bulunan bu sevimli köyde çocuklar, neşeli vakit geçirebiliyor. Köyün içerisinde bir de 'Elf Okulu' yer alıyor. Ravoniemi, Kuzey ışıkları'nın izlenebildiği en iyi seyir destinasyonlarından da biri.

RİGA

Letonya'nın başkenti olan Riga, benzersiz mimarisi ve her yıl kurulan geleneksel Noel pazarı ile adeta büyülüyor. Riga'da Noeller, daha çok çocuklara yönelik olacak şekilde organize ediliyor. Şehrin meydanını ahşap figürler, midilliler, kuzular ve tavşanlardan oluşan hayvan köşesi, at arabaları, kedi evleri gibi ilginç şeyler süslüyor.

RAVONİEMİ

ABD'nin Vermont eyaletine bağlı şirin bir kasaba olan Woodstock, Noel zamanı ziyaretçilerini harika görüntülerle buluşturan yerlerden biri. Tarihi bir kasaba olan Woodstock'ta, 19. yüzyıl Norveç kültür geleneklerine sahip, Noel öncesi bir festival olan 'Wassail Weekend' Festivali düzenleniyor. Festival kapsamında 50'den fazla at ve binicileri, yılbaşı ve dönem kostümleri, atlı kızaklar ile 19. yüzyıl Noel kutlamalarını içeren bir geçit töreni gerçekleştiriliyor.

BRUGGE

Belçika'nın en tanınan kentlerinden biri olan Brugge, tüm bir yıl boyunca çarpıcı bir görüntü sergiliyor ancak şehir asıl Noel zamanı hayat buluyor diyebiliriz. Adeta Ortaçağ görünümünde olan şehrin merkezinde, Noel zamanı geçit töreni düzenleniyor ve kısmen geniş bir buz pateni pisti kuruluyor. Ayrıca şehirde her yıl Snow and Ice Sculpture isminde bir festival gerçekleştiriliyor. Festival kapsamında, 300 ton buz ve 400 ton kar kullanılarak bir Hobbit Köyü oluşturuldu. Tüm bunlara, enfes sıcak çikolatalar da eşlik ediyor elbette.

PRAG

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti olan Prag, görkemli gotik mimarisi ve eşsiz folklorik gelenekleri ile ziyaretçilerini yılın her dönemi büyülemeyi başarıyor. Eski Şehir Meydanı'nı süsleyen ışıklar ve müzikle doldurulan sokakları ile Prag, Noel döneminin en keyifli geçtiği şehirlerden biri.

AMSTERDAM

Birbirinden ilginç efsaneleri ve gelenekleri ile Hollanda'nın başkenti Amsterdam, Noel zamanında en fazla hareketlenen şehirlerden biri olarak öne çıkıyor. Öyle ki, bu dönem Amsterdam'da tam 26 farklı Noel pazarı kuruluyor. Elbette buz pateni pisti gibi ilgi çekici mekanları da bulunuyor Amsterdam'ın.

REYKJAVİK

Oldukça soğuk olmasına rağmen Noel ruhunu doyasıya yaşayabileceğiniz şehirlerden biri Reykjavik. İzlanda'nın başkenti olan Reykjavik'in özellik Yule isimli kasabasında ilginç yılbaşı gelenekleri hala daha varlığını sürdürüyor. Bu geleneklerden biri de, Noel Baba tarafından 13 gece boyunca büyük-küçük demeden herkese hediyeler dağıtılması.

VİYANA

Avusturya'nın başkenti Viyana, mimarisi ile dikkat çeken Avrupa'nın en gözde şehirlerinden biri. Vals'in kenti Viyana, Noel zamanı açık hava Noel pazarları ile göz kamaştırıyor. Sokaklar ışıklarla süsleniyor. Kendinizi adeta masalsı, hoş bir atmosferin içinde buluyorsunuz. Bir de tüm bunlara Viyana Boys Korosu'nun konserleri eşlik ediyor.

NORTH POLE

Gerçek anlamda Noel kasabası dendiği zaman akla ilk gelen yerlerden biri Alaska'nın North Pole, yani Kuzey Kutbu kasabası. Kasabada, yılın 365 günü Noel süslemeleri olduğu gibi duruyor. North Pole'da, her yılın Aralık ayında, buzdan heykel yarışması düzenleniyor. Pek çok heykeltıraşın buzdan heykeller yaptığı yarışma, Noel Baba Evi'nde gerçekleştiriliyor ve ulusal kanallarda canlı olarak yayınlanıyor.

NÜRNBERG

Almanya'nın Nürnberg şehri, Noel pazarı ile bir hayli ünlü. 200'den fazla dükkanın yer aldığı pazar her yıl iki milyondan fazla ziyaretçi çekiyor. Sokaklarını, zencefilli kurabiye, kavrulmuş tatlı badem kokusunun sardığı Nürnberg'de, orijinal ren geyiği ve Noel kızağından oluşan iki katlı bir atlıkarınca da kuruluyor.