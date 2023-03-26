İzmir’de 9. buluşma

Bu yıl 9. kez gerçekleştirilen İzmir Fashion Week (IFW-İzmir Moda Haftası) bu sene Hyatt Regency İzmir İstinyePark'ta moda tutkunlarıyla buluştu.

Organizasyon kapsamında 3 gün boyunca renkli defileler düzenlendi.

GELİRİ DEPREMZEDELERE

KİTVAK (Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı) işbirliği ile yapılan etkinlikte, deprem bölgesinden gelen kanserli çocuklara sağlık desteği verebilmek amacıyla İFW'ye katılan her marka ve tasarımcının birer kıyafeti, açık arttırmayla satılarak gelirleri KİTVAK'a bağışlandı.

Moda haftasına katılan başarılı tasarımcılar Yiğit Eryendi, Meltem Aybar, Nazlı Terzioğlu, Nur Oskay ve Taner Tabaklı ile Ozmoz, İğne İplik, Rinelli, Aldeg, Monvue, Pecos ve Lubi Atelier gibi markalar, yeni sezon ürünlerini izleyicilerin beğenisine sundu.

3 gün boyunca özel defilelerin yapıldığı alanda, ünlü modeller Özge Ulusoy, Demet Şener, Ebru Öztürk, Gizem Barlak ve Simge Ünal ile birlikte Rönesans Ajans mankenleri de görev aldı.

ERCAN AKGÜN