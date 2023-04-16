Hareketli ve heyecanlı bir hafta sizi bekliyor

KOÇ

Ruhunuz özgür

BU hafta Güneş Güneş tutulması kişisel evinizde gerçekleşiyor. Mars, aile ve yuva evinizde. İç dinginliğinizi sağlama açısından bir fırsat olan bu günlerde, mistik konularla ilgilenebilirsiniz. Karşınıza çıkan kişilerin kapasitelerini çok çabuk ölçebiliyorsunuz. Sosyal aktivitelerde bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir izlenimci tavır içinde olabilirsiniz.

BOĞA

Aşk enerjiniz yüksek

GÜNEŞ tutulması bilinçaltı evinizde gerçekleşiyor. Evlilik ve ortaklık evinizde ilerleyen Mars, size müthiş bir kozmik aşk müjdesi veriyor. Evren hiç bu kadar aşktan ve sizden yana olmamıştı.

Seçtiğiniz konularda ömür boyu sürecek başarıların altına imza atabilirsiniz.

Sadece kendinize güveniyor, size katkıda bulunmak isteyenleri kibarca geri çeviriyorsunuz. İsteklerinizi başarma konusunda oldukça kararlısınız.

İKİZLER

Finans önem kazanacak

GÜNEŞ tutulması yenilikler evinizde gerçekleşiyor. Mars, finans konusunda size destek veriyor. Maddi talepleriniz yüksek. Yeni insanlar tanımak ve çevrenizde farklı kişiler olsun istiyorsunuz.

Kalite sizin için çok önemli bir haline geldi. Herkesi inceliyor ve size uygun kişileri çevrenizde görmek istiyorsunuz.

Kadronuzu yenilerken, yeni iş prensipleri geliştireceksiniz. Çok çalışıp, çok kazanacaksınız.

YENGEÇ

Duygularınız güçleniyor

GÜNEŞ tutulması kariyer evinizde gerçekleşiyor. Kendi inisiyatif ve düşüncelerinizin ön planda olduğu bir dönem. Yaşam enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor.

Bu yüzden, kişisel isteklerinizde doğru ve arzulu yaklaşımlar içinde olacaksınız.

Duygularınız güçleniyor ve yılın en olumlu günlerinden birini yaşıyorsunuz.

Değişim içindesiniz. Özgüveninizi testten geçiriyorsunuz

ASLAN

Girişimci yönünüz ön planda

GÜNEŞ tutulması ruhsal evinizde gerçekleşiyor.

Girişimci ruhunuzun uzun vadelere damga vuracağı başlangıçların temelini kuracaksınız. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz. Dostluklar ve iş anlaşmaları ön planda olacak.

Etkileyici konuşmalarınızla bulunduğunuz gruplarda ikna edici özellikleriniz ön plana çıkacak. Bireyselliğiniz ikinci planda kalacak, daha çok sosyal çalışmalar yapacaksınız.

BAŞAK

Fırsatlar kapınızı çalıyor

GÜNEŞ tutulması karşıt finans evinizde gerçekleşiyor. Oldukça güçlü pozisyonlarda çalışarak, işbirliği içinde olduğunuz kişileri düşüncelerinizle etkileyeceksiniz. Amaçlarınızdan taviz vermeden hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğiniz aktiviteleriniz yüzünden başarılı bir dönem geçireceksiniz. Partnerinizden beklentilerinizin çıtası yüksek olabilir. Onun himayeci tarzı sizin için önemli. Fırsatlar kapınızda.

TERAZİ

Sade ve uyumlusunuz

GÜNEŞ tutulması karşıt ilişkiler evinizde gerçekleşiyor. Bu hafta ilişkilerinizi uyumlu tutmak için gerekli tüm donelere sahip olacaksınız. Çevresel koşullar sizi desteklerken, bilinçaltınızda şekillendirdiğiniz konular ön plana çıkacak. Değerleriniz aktif olmasına rağmen, içinize kapanarak olayların yorumlarını içinizden yapacaksınız.

Yaşama karşı çekimser olabilirsiniz.

Yardım etme duygularınız yoğun.

AKREP

Kozmik güç sizi destekliyor

GÜNEŞ tutulması çalışma ve sağlık evinizde gerçekleşiyor. Büyük projelerinizi gerçekleştirmek için elinizde müthiş bir kozmik enerji var. Planlarınızı değiştirmek yerine, evrenin size sunacağı değişimden ne kadar yararlanacağınızı keşfedin ve fırsatları lehinize çevirmeye bakın. Çünkü büyük enerjilerin etkisi sizin isteklerinizin dışında gelişecektir. İşte kazandığınız başarılar sizi tatmin etmeyebilir.

YAY

İlle de coşkular

GÜNEŞ tutulması aşk ve sosyal evinizde gerçekleşiyor. Güçlü gruplar içinde olma arzusu ile arkadaşlarınızla bütünleşmeyi sağlayacak işler peşinde olacaksınız. Seçeceğiniz arkadaşlarınızın çalışma hayatınızda size fayda sağlayacak tarzda olmalarına dikkat ediyorsunuz. Bu ortak organizasyon çalışmaları içinde olacağınız biri olabilir.

Takıntılı ve platonik bir aşka da hazır olun. Karşılıklı çekim dorukta.

OĞLAK

Engelleri aşıyorsunuz

GÜNEŞ tutulması aile ve yuva evinizde gerçekleşiyor. Birçok olumlu pozisyon sizi bekliyor. Karşılaşacağınız engellerle mücadele edecek güçtesiniz.

Kendinize ait doğrularınızdan emin olmak için, çevrenizi sınamak isteyeceksiniz. Yenilikler ve arzularınız doğrultusunda hareket etmeyi amaçlarken, arkadaşlarınızla kuracağınız işbirlikleri de önem kazanacak. Ailenizle daha çok vakit geçirmelisiniz.

KOVA

Eğlenmek size yakışıyor

GÜNEŞ tutulması iletişim evinizde gerçekleşiyor. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanlarda başarılı çalışmalar yapacak, çevrenizi yönetmek ve aynı zamanda onlarla bütünleşmek isteyeceksiniz.

Eğlence hayatına daha fazla önem verdiğiniz dönemlerden biri.

Fikirlerinizdeki berraklık bazılarının kafalarında yanlış düşünceler yaratabilir.

Arkadaşlarınızla mesleki çalışmalarınızı pekiştirme peşindesiniz.

BALIK

Çekici ve karizmatiksiniz

GÜNEŞ tutulması finans evinizde gerçekleşiyor. Entelektüel konularda daha belirgin çalışmalar içine gireceksiniz.

Bu hafta meraklı yönleriniz atağa kalkıyor. Popüler konularda istediğiniz performansı yakalayacaksınız.

Bu dönem ön planda olma isteğinizi körükleyen çalışmalar içinde olacak, karizmatik ve çekici davranışlarınızla dikkat çekeceksiniz.