Medeniyete direnen yaşamlar

Afrika'nın Etiyopya bölgesinde yaşayan Surma kabilesi, dünyanın en ilginç kabileleri arasında öne çıkıyor. Özellikle ilginç takıları ile dikkat çeken kabile üyesi kadınlar, alt dudaklarına taktıkları tabak şeklindeki takıları ile ilgi odağı haline geliyor. Omo Vadisi etrafında ilkel bir yaşam süren halkın kadınları, kulaklarına ve dudaklarına devasa büyüklükte aksesuarlar takıyor. Genç yaşta alt dudaklarına yemek tabakları yerleştirilen Surma kabilesi kadınları bütün yaşamlarını bu aksesuarlarla geçiriyor. Aynı zamanda takılan tabağın büyüklüğü bir statü göstergesi de sayılıyor. Suriler olarak da bilinen kabile üyeleri, modern yaşamdan ve diğer halklarla bağlantı kurmaktan kaçınıyor. Renkli boyaları, dövmeleri ve farklı takıları ile Surma Kabilesi, gösterişe önem veren ilkel topluluklardan biri olarak öne çıkıyor. Kadınların bütün işleri yapıp erkeklerin çalışmadığı bir yaşam tarzını benimseyen halk, hayvancılıkla yaşamlarını idame ettiriyor. Hasat zamanı "Donga" adı verilen bir savaş ritüeli yapan Surma Kabilesi erkekleri farklı sorunlarını da bu ritüel ile çözme yolunu tercih ediyor. İsmini "Donga" adı verilen sopadan alan bu savaşlar oldukça kanlı çatışmalara sahne olabiliyor.Okyanusya'da bulunan Papua Yeni Gine'nin en bilinen kabilelerinden olan Huliler, dış dünya ile iletişimde olmalarına rağmen, geleneksel adetlerini korumaya devam ediyor. Bölgenin en kalabalık topluluğu olan Huli Kabilesi, ilginç yüz boyama biçimlerinin yanı sıra gösterişli peruk ve şapkaları ile de dikkat çekiyor. Belirli dönemlerde festivaller düzenleyen kabile, bu gösterileri izlemek isteyen yabancı misafirleri topraklarında ağırlıyor. Kutsal kabul edilen yüz ve vücut boyama işlemlerinde parlak sarı kil ve kırmızı hardalın birleşiminden elde edilen "Ambua" adında bir madde kullanılıyor. Perukların bir statü sembolü sayıldığı Huli kabilesinde, kişiye özel olarak tasarlanan bir peruğun yapılış süreci bir seneyi aşıyor. Söz konusu perukları hazırlayan kişiler ise "Huli Perukçuları" adı verilen ve kabileden ayrı olarak yaşayan özel bir topluluğa mensup olarak yaşamlarını sürdürüyor. Papua Yeni Gine'nin Hela Eyalati'nde yüksek dağların ve platoların arasında yaşayan halkın kendi dilleri de bulunuyor. Çok eşli bir kültüre sahip olan Hile Kabilesi'nde akraba evliliği ise kabul görmüyor.Afrika kıtasının güneyinde yer alan ülkelerden olan Kuzey Namibya, dünya üzerindeki en ilginç kabilelerden bir tanesi olan Himbalar'a da ev sahipliği yapıyor. Göçebe olan Himba Kabilesi 50 bine yaklaşan nüfusları ile oldukça kalabalık bir topluluk. Vücutlarındaki kızıllıkla dikkat çeken topluluk suya zor ulaştığı için özel bir karışımla hazırladıkları kırmızı bir macun yardımıyla temizleniyor. Ciltleri kırmızı kaya, tereyağ ve farklı otların birleşiminden elde edilen macun nedeniyle kızıl bir renge bürünüyor.Yamyam bir kabile olarak bilinen Korowai halkı, ağaçların tepelerinde yaptıkları özel evlerde yaşıyor. Avcılık yaparak karınlarını doyuran halk, hastalıkları büyücülükle ve şifalı bitkiler yardımıyla önlemeye çalışıyor. Kabile kısa süre öncesine kadar dünyada kendilerinden başka yaşamlar olduğunu dahi bilmiyordu.Afrika'nın ve dünyanın en bilinen kabileleri arasında yer alan Masailer, Tanzanya ve Kenya sınırları içerisinde varlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Tek tanrılı bir dini inanca sahip Masai kabilesinin Maa adı verilen kendilerine özgü bir dilleri de bulunuyor. Kabile üyeleri "Shuka" denen özel kıyafetlerle gündelik hayatını geçiriyor. Yaklaşık bir milyon üyesi olduğu tahmin edilen Masailer için kadınlar yaşamın her evresinde büyük önem taşıyor. Gündelik işlerin yanı sıra ev inşa etme görevleri de kabile üyesi kadınlara ait. Halk arasında selamlaşmanın tükürülerek yapıldığı Masailerde turistler, kabilenin yaşadığı bölgeyi ziyaret edebiliyor. Ölen yakınlarını belirli bölgelere bırakarak hayvanların yemesine izin veren kabile üyeleri, toprağa gömmenin cesede zarar vereceğine inanıyor.1938 yılında varlıkları ortaya çıkan topluluğun yaşadığı alana kara yolu ile ulaşmak mümkün değil. Yamyam bir kabile olduğu bilinen Daniler'in en çarpıcı özelliği ise sevdiği yakınları ölen kişilerin parmaklarının yas amacıyla kesilmesidir. Ölüm sonrası tutulan yas anlamına gelen ve acı çekmeyi sembolize ettiğini düşünülen bu işlem sadece kadınlara uygulanıyor. Ayrıca kabile için domuz oldukça önemli bir hayvan niteliğini taşıyor. Sahip olduğun domuz sayısı zenginliğin nişanesi olarak kabul ediliyor.Amazon ormanlarının derinliklerinde yaşayan Yanomami kabilesi, şiddet dolu ilginç adetleri dikkat çekiyor. Yarı göçebe bir topluluk olan ve Güney Amerika Kızılderilileri olarak bilinen Yanomamiler, yaklaşık olarak 35 bin kişilik bir topluluktan oluşuyor. Vahşi yöntemlerin ve şiddetin serbest olduğu kabilede, öldürülen veya ölen kişinin kemiklerinden ve küllerinden farklı yiyecekler hazırlanıyor. Özellikle ölen yakınlarının küllerinin haşlanmış muzla karıştırılarak tüketilmesi kabilede oldukça yaygın bir gelenek. Kadınlara yönelik şiddetin de normal sayıldığı toplulukta, bir erkek ne kadar saldırgansa o kadar saygınlık kazanıyor.