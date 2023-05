Adını rekorlar kitabına yazdıran filmler

LOTR ÜÇLEMESİ VE HOBBİT FİLMLERİ "EN BÜYÜK FİLM SETİ"

15 dönümlük Hobbiton kasabasında çekilen LOTR ve Hobbit filmleri, "En Büyük Film Seti" rekorunu hâlâ elinde tutuyor. Dünyaca ünlü Orta Dünya alternatif evreninde geçen bu seriler gişe rekorları kıran ve dünyanın her yanından büyük hayran kitlelerine sahip güçlü yapımlar olarak sinema tarihinde yerlerini aldılar.

AVATAR (2009) "EN ÇOK HASILAT YAPAN FİLM"

James Cameron, en başta Avatar'ın çekimlerinin Titanik'i tamamladıktan sonra başlayacağını duyurmuştu. Yani tahminen 1999 yılında vizyona girmesi planlanıyordu. Ancak James Cameron, karar değiştirerek sinema teknolojilerinin gelişmesini bekledi. Cameron, Avatar'ın çekimlerine 2006 yılında başlayacak ve film nihayet Aralık 2009'da gösterime girecekti. Uluslararası gösterime girmesinden sonraki 41 gün içerisinde Avatar tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu, Titanic'in rekorunu geride bıraktı ve 2010'daki gösteriminin sonunda dünya çapında 2,8 milyar dolar hasılat elde etti. Şu anda da güncel olarak "En Çok Hasılat Yapan Film" rekorunu 2.922.917.914$ hasılat ile elinde tutuyor.

AMBİANCE (2020) "EN UZUN FİLM FRAGMANI"

Anders Webberg, Ambiance filmini yazdı ve yönetti. 720 saat (kısaca 30 gün) bir gösterim süresine sahip olan film, onun yaşam öyküsünü sembolizm ve soyut sahnelerle anlatan doğrusal olmayan bir anlatı örgüsü izledi. Ambiance, şimdiye kadar yapılmış en uzun filmlerden biri olmasının yanı sıra, 720 saatlik bu filmin fragmanı da 72 dakika idi. 2020 yılında dağıtıma çıkan film, 2014 yılında seyircileriyle buluşan fragmanı ile "En Uzun Film Fragmanı" dalında rekor kırdı.

GANDHİ (1982) "EN YÜKSEK OYUNCU SAYISI"

Figüranlar filmlere derinlik katar ve filmleri daha gerçekçi hale getirir. 1982 yapımı biyografik film Gandhi, 300.000 figüran ile "Bir Filmde En Yüksek Oyuncu Sayısı" dalında dünya rekorunu elinde tutuyor. Bu figüranlar filmin cenaze sahnesinde yer aldı ve bunların 200.000'den fazlası gönüllü, geri kalanı ise sözleşmeli figüranlardı.

THE SHİNİNG - CİNNET (1980) "EN ÇOK TEKRAR EDİLEN SAHNE"

Dick Hallorann (Scatman Crothers) ve Danny Torrence (Danny Lloyd) arasında geçen ve 148 defa tekrar eden sahnesiyle The Shining, daha ziyade bir başarısızlık olarak da görülse bile "Bir Filmde En Çok Tekrar Edilen Sahne" dalında önemli bir rekoru elinde tutuyor. Görünüşe göre, usta yönetmen Kubrick sahnenin karmaşık yapısından ötürü değil, sahnenin gerçekten doğru olmasını istediği için böyle bir karar aldı.

TİEFLAND (1954) "EN UZUN YAPIM SÜRESİ"

En uzun yapım sürecine sahip olan "Tiefland" 1934 yılında üretim süreci başlamasına karşın pek çok aksilik sonucu ancak 1954 yılında seyircileriyle buluşabildi. Böylece film, "En Uzun Film Yapım Süresi" rekorunu kırmış oldu

PİRATES - KORSANLAR (1986) "EN PAHALI AKSESUAR"

Yönetmen Roman Polanski'nin 1986 yapımı Pirates filmi, "Bir Filmdeki En Pahalı Aksesuar" dalında Guinness Dünya Rekorunu elinde tutuyor. Filmde kullanılan gemi, 10.271.100 dolara mal olan bir İspanyol Kalyonunun tam ölçekli bir kopyasıydı.

LOGİSTİCS (2012) "EN UZUN FİLM"

ANTZ - KARINCA Z (1998) "GÖRSEL EFEKTLERİ BİLGİSAYAR YAZILIMI KULLANARAK SİMÜLE EDEN İLK FİLM"

Film endüstrisi, görsel efektler söz konusu olduğunda uzun bir yol kat etti. 90'lı yıllarda gerçekçi su efektleri ancak grafik programlarla elde edilebiliyordu ve kare kare çiziliyordu. Antz 1998'de gösterime girdiğinde, "Görsel Efektleri Bilgisayar Yazılımı Kullanarak Simüle Eden İlk Film" oldu. Bu başarı, filmlerin son zamanlarda elde ettiği görsel efektler göz önüne alındığında önemsiz görünse de,

o zamanlar oldukça büyük bir başarıydı.

TİTANİC - TİTANİK (1997) "EN BÜYÜK KAMERA VİNCİNİ KULLANAN FİLM"

James Cameron'ın 1997 yapımı şöhret dolu filmi Titanic'te, dev geminin tamamını ve çevresini tamamen filme almak için; ekip, standart 80 fitlik bir vinç yerine 200 fit uzatılacak şekilde değiştirilmiş devasa bir Akela kamera vinci kullandı. Bu sayede Titanik, bir filmde kullanılan en büyük kamera vinci rekorunu elinde tutuyor.

PİRATES OF THE CARİBBEAN: ON STRANGER TİDES - KARAYİP KORSANLARI: GİZEMLİ DENİZLERDE (2011) "EN PAHALI FİLM"

379 milyon dolarlık bütçesi ile Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, dünya çapında gişede toplam 1 milyar dolar hasılatı aşarak parasını yeniden kazanmakta hiçbir zorluk yaşamadı. Ancak "En Pahalı Film" rekorunu hâlâ elinde tutarak Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki yerini hâlâ koruduğunu ifade etmek gerekli.