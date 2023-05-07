Yüzyılın Akrep Ay tutulması mucizelere kapı açıyor

5 Mayıs 2023 Akrep Burcu'nda gerçekleşen Ay tutulması; tarihin en büyük tutulması. Uranüs, Güneş ve ay düğümü ve Merkür retrosuyla birlikte gerçekleşti. Plüton ve Uranüs karesi zorlayıcı bir etki veriyor. Değişik ve beklenmedik olayların tetikçisi olan bu tutulmaya adaletin yerini bulma olayı da diyebiliriz. Sert bir Uranüs ve Güneş kavuşumunda gerçekleşecek bu tutulmaya bir çeşit yüzleşme de diyebiliriz. Su burçları (Akrep, Yengeç, Balık ) önemli bir ilerleme kaydedecekler.

SAKİN KALMAKTA FAYDA VAR

Geçmişe baktığımız zaman bu tutulmanın benzerlerinde hep din savaşları çıkmıştır. Tutulma etkileri 2 gün önce ve sonrasında ise 2 hafta ve 3 ay içinde görülür. Doğum günlerine 6 gün arası olan kişilerde daha çok hissedilecektir. Doğal afetlerin de habercisi olan tutulmalarda sakin olmalıyız. Tutulmalar, zamanın çizgisinde oynar. Uzun zamandır istediğiniz bir şey bir anda karşınıza çıkabilir. Yıllardır ulaşamadığımız istekleriniz mucizevi bir şekilde gerçekleşebilir. Ortaya çıkan durum yeni bir hayatın başlangıcı olacaktır. Hatta cesaret edemediğiniz konuları evren sizin adınıza düzenleyecektir.

HAYATINIZ DEĞİŞEBİLİR

Yeni bir oluşumun başlangıç sinyalidir. Dünyayı temelden etkileyecek değişimlere hazır olmalıyız. Alacağımız radikal kararlar hayatımızı değiştirebilir. Uzun süredir oturduğunuz bir semtten bir daha dönmemek üzere taşınabilirsiniz. Ülke değiştirebilirsiniz. Yeni bir kazanç kapısı ardına kadar açılabilir. Meslek değiştirebilirsiniz. Ruhsal yönden duygusal değişimler yaşanabilir, daha önce asla giremediğiniz bir kapı ardına kadar açılabilir. Bir tutulmayı "iyi" ya da "kötü" olarak yargılamakta aceleci davranmayın - tutulmalar ani olaylar getirirler ama onların gerçek anlamını anlamak haftalar sürer. Eğer bir tutulma yüzünden acı çekerseniz, evrenin sizin için daha iyi bir şey düşündüğünü aklınızdan çıkarmayın. Sabırlı ve açık olun. Bizi fevri ve biraz da sinirli olmaya zorlayabilir. Duygusal olarak kendimizi güçlü hatta biraz da bencil bulabiliriz. Bir anlık kızgınlıkla yaptığımız hareketlerin bedelini duygularımızla ödemek zorunda kalmamak için sakin kalmakta fayda var.

KOÇ: İletişim kopukluğu olabilir

Geçmişle ilgili sorunları ortaya çıkabilir. Elektronik eşyaları bozulabilir.

Aynı zamanda Güneş üzerinde Merkür de Retro yapıyor.

Aksilikler canlarını sıkacaktır.

İletişim kopukluğu özel hayatlarında sorun yaşatacaktır.

BOĞA: Duygusal patlamalara dikkat

Tutulma Boğalarda boşanmalara neden olabilir.

Benmerkezci davranarak bencilleşebilirler. İş ve evlilik ortağıyla yaşanabilecek sorunlar söz konusu...

Duygusal patlamalara dikkat. Özgürleşme ve yeni kararlar alma dönemi.

İKİZLER: Yüzleşmeler yaşanabilir

Korku ve endişeleri geride bırakmalılar. Sağlık sorunları ortaya çıkabilir.

Özellikle iskelet sistemleri önem kazanacak. Kendilerine güvenmeyi öğrenmek zorundalar. Bazı dostlarının oyununa gelebilirler. Yüzleşmeyi yaşayacaklar.

YENGEÇ: Mantık ön plana geçmeli

Özel ve iş hayatları önem kazanıyor. Eski sevgililer ortaya çıkacak. Sırlar çok önemli. Rakiplerle başları derde girebilir. Yanlış sarf edilen bir kelime emek verilen bir işin sonunu getirebilir. Duygular değil mantık önem kazanmalı.

ASLAN: Başlangıç ve bitişler olabilir

Aşk, aile yeni bir dönem başlıyor. Sorunlu bir ilişki varsa bitebilir. Bazı akrepler evlilik ve beraberlik kararı alacaklar. Karlı yatırım ve ortaklıklar onları bekliyor. Anlık öfkelerin akışı onlara zarar verebilir.

Başlangıç ve bitişler onları bekliyor.

BAŞAK: Kırgınlıklar bitiyor

stedikleri mülke kavuşuyorlar.

Hayatlarında kendilerine eşlik eden kişilerin olanaklarından faydalanacaklar.

Eski kırgınlıkları ve kalp acılarını geride bırakma konusunda evrenin sesine kulak vermeliler.

TERAZİ: Sorunlarla yüzleşme vakti

İş hayatlarıyla ilgili yeni planlamalar yapacaklar.

Bazı iş arkadaşlarının gerçek yüzlerini görecekler.

Düşmanlarının sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalacaklar.

İlişkilerinde devam eden sorunları yüzleşerek çözecekler.

AKREP: Değerleri anlaşılıyor

Akreplerin hayatları ile ilgili yeni bir dönem başlıyor.

İçsel enerjileri ve farkındalıkları artıyor. İş hayatında yaşadığı yanlışlıklar artık sona eriyor. Değerinin anlaşılması için evrenden yardım geliyor.

YAY: Dostluklar önem kazanıyor

Şüpheci yaklaşımlarınız dost kaybına neden olabilir. Geçmişte zararı dokunmuş kişiler ders verme fırsatları karşılarına çıkacak. Kontrollü gitmeleri şart. Dostluklar ve onlarla yapılan işbirlikleri önem kazanacak.

OĞLAK: Sorumluluk alıyorlar

Geçmişi geride bırakmanın zamanı geldiğini anlıyorlar.

Aşklarına sahip çıkacaklar. Önemli konuları ele alacaklar. Hayata artık pozitif bakmak isteyecekler.

Cesaret isteyene işlerin sorumluluğunu almaktan çekinmeyecekler.

KOVA: Yeni teklifler gelecek

Yeni iş teklifleri onları bekliyor. İmza atarken dikkatli olmaları gerekiyor.

Yaşam alanları daralabilir ve eksilme riski yaşayabilirler.

Eşin iş durumları ile ilgili sorunlar gündeme gelebilir. Geçmişle ilgili yüzleşmeler ortaya çıkabilir.

BALIK: Sürprizler onları bekliyor

Olumlu bir etkileşim onları bekliyor. Hayallerini gerçekleştirecekler.

Finansal konularda yenilenme söz konusu. Hayatın akışı içinde sürpriz oluşumlar onları bekliyor.

Toplantılar ve organizasyonlar onları bekliyor.