İzmirli diş hekimlerinden miniklere ağız bakımı eğitimi

İzmir Diş Hekimleri Odası (İZDO) Çiğli Belediyesi'nin de katkılarıyla Egekent İlkokulu ve öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirdi. İzmir Diş Hekimleri Odası Üyesi Ahmet Özdikmenli, "İZDO olarak geleceğin büyükleri olan çocuklarımıza sağlıklı diş nedir? Çürük nasıl oluşur? Sağlıklı beslenme nasıl olur? Dişler nasıl fırçalanmalıdır? gibi farklı sorular sorarak ayrıntılı bilgiler verdik" dedi.

Özdikmenli, "Her gün kahvaltından sonra ve akşam yatmadan önce en az iki defa dişlerin fırçalanması gerekir. Doğru ve dengeli beslenme de çok önemlidir. Özellikle kemikleri güçlendiren yoğurt, süt, sebze, meyve ve et tüketimine dikkat edilmelidir. Asitli, şekerli içecek ve yiyeceklerden uzak durmak diş sağlığı açısından gereklidir. Her çocuk 6 ayda bir diş hekimine giderek kontrolden geçmelidir" dedi.

Gerçekleştirdiği sunumda öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Ahmet Özdikmenli, tarama gerçekleştirdikleri tüm öğrencilere diş fırçası ve diş macunu hediye ettiklerini de sözlerine ekledi.