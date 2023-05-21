Tac Mahal’de 19 Mayıs coşkusu

İzmir yaz gecelerinin vazgeçilmez adresi Tac Mahal Club, her akşam renkli eğlencelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bayraklı Turan'da 14. sezonunu geçiren ünlü işletme, Yekta Alabay ve Ayhan Zirek ortaklığında bu sene de yoğun programlara imza atıyor.

DJ Murat Çakır'ın çaldığı en hareketli parçalarla eğlencenin üst seviyelerde yaşandığı mekanda, haftasonu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması da yapıldı. Masalar Türk bayraklarıyla donatılırken, mekanın isim tabelasının olduğu alana da üzerinde Atatürk posteri bulunan büyük bayraklar asıldı. Havai fişeklerin atıldığı gecede DJ Murat Çakır, "İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar" şarkısını çalınca gurur ve sevinç ikiye katlandı.

Aynı zamanda yaşgünü olun genç DJ, hem bayram coşkusunu hem de yaşgünü sevincini bir arada yaşadı. Gece boyunca kendisini tebrik edip hediye veren arkadaşları ve mekan müdavimleri, sosyal medyadan doğum günü paylaşımları yaparak Murat Çakır'a sağlıklı bir yaşam diledi. İzmir'in en iyisi olmaktan keyif aldıklarını belirten genç patron Yekta Alabay ise ortağı Ayhan Zirek ile birlikte geç saatlere kadar işin başında olmaktan sıkılmadıklarını, müşterilerin memnun olduğunu görmenin tüm yorgunlukları unutturduğunu dile getirdi.



■ ERCAN AKGÜN