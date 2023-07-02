İzmir’in bir de su altını keşfedin

MONEM BATIĞI (ÇEŞME)

Düzenlenen dalış turlarında oldukça rağbet gören bir nokta Monem Batığı.

Burada 1956 yılında üretilmiş olan bir Alman gemisine ait batık bulunuyor.

Gemi dik pozisyonda batmış halde durduğundan pek çok turistin de ilgisini çekiyor.

Gemideki batık 17-18 metre boyunca dalınarak gözlemlenebilir.

Burası ülkemizde dalış yapılabilen en büyük batık olma özelliğine de sahip.

Bu yüzden de inanılmaz popüler.

YATAK ADASI (ÇEŞME)

Yatak Adası adı verilen bu bölge esasen küçük bir ada. Adanın zemininde bir mağara yer alıyor. 6 metre derinliğe sahip olan mağaradan ilerledikçe 16 ve 18. metrelerden itibaren barakuda taşları bulunuyor.

Çeşme'deki en güvenli dalış konumlarından biri olan Yatak Adası'ndaki dalış süresi 50 dakikalık bir zaman alıyor.

Yatak Adası'nın derinliğinin 40 metreye kadar ulaştığı biliniyor. Burası ayrıca doğal su altı güzellikleri ile de oldukça ünlü bir dalış noktası. Burada yer alan süngerler eşsiz güzellikte, su altı fotoğrafçılığıyla ilgilenenler için oldukça cazip bir konum.

88 TAŞLARI (ÇEŞME)

Eşek Adası'nın en güneyinde yer alan 88 Taşları, toplamda 88 metrelik bir derinliğe sahip.

Bu konum 2 yıldız ve profesyonel dalgıçlar için oldukça elverişli.

42 metrelik bir derinliğin ardından müren, anafor gibi çeşitli su canlılarına rastlanılabilir.

RİKO (ÇEŞME

Yalnızca sakin ve lodosun olmadığı hava koşullarında dalışa uygun bir konum. Dalış esnasında 15 metreden itibaren duvar

başlar. 35. metreye inildiğinde ise mağara kadar derin bir kovuk mevcut.

MADONNA (ÇEŞME)

Çeşme'deki Pırasa Adası'nın yakınlarında yer alan bir dalış noktası. Dalış noktası öncelikle 5 veya 6 metre uzunluğundaki düz platoyla başlıyor. Bunun ardından da aniden düşen 18-20 metrelik düz bir duvar bulunuyor. Duvarın bitiminde ise çift bacalı bir mağara var.

DEVE TAŞLARI (ÇEŞME)

Bu dalış noktası denizin tam ortasında bulunuyor. 60 metrelik derinliğe kadar inen büyük bir koni şeklindeki dalış noktası bu yapısı sayesinde eğitimler için oldukça elverişli bir alan.

TEKTAŞ (ÇEŞME)

Konum olarak Ayrıktaş'a yakın mesafede. Yaklaşık olarak 30 metrelik bir dalış duvarına sahip.

Dalış parkurunda ilerledikçe 20 metre sonra taş kemer mevcut. Tektaş ayrıca Çeşme'de dalış yapılabilecek en uzun mesafelerden

biri olarak biliniyor

GÖBEKTAŞI (ÇEŞME)

Bu dalış noktası iki ada arasına sıkışmış durumda ve oldukça geniş bir dalış parkuru. Göbektaşı'nda iki bölümlü dalış yükseltici bulunuyor.

İlk kısımdaki en sığ yer yaklaşık olarak 10 metre yüksekliğe sahip iken ikinci kısımdaki derinlik 45 metreye kadar uzanıyor.

FENER ADASI (ÇEŞME)

Fener Adası 18 metrelik bir derinliğe sahip. Özellikle su altı canlıları bakımından gayet zengin bir yapısı var.

Her çeşitten sünger ve mercana burada rastlayabilirsiniz. Ayrıca sarpa ve karagöz gibi küçük sürü balıkları da Fener Adası'nda bulunuyor. Dönem dönem fokların da görülmesine bağlı olarak adada birkaç tane fok mağarası da keşfedilmiş. Su altı canlıları ve su altı fotoğrafçılığı ile ilgili olan kişiler için ideal bir dalış noktası niteliğinde.

EŞEK ADASI (ÇEŞME)

Derinliğin 50-60 metreye kadar indiği oldukça ilgi çekici bir dalış noktası.

20 metre seviyesinden başlayıp 40 metreye kadar inen doğu duvarı ise sunduğu görsel güzellikler nedeniyle de pek çok dalgıcın favori noktası olarak görülebilir.

9 EYLÜL VE ALAYBEY BATIĞI (KARABURUN)

2016 yılında adı 9 Eylül ve Alaybey olan iki adet vapur burada "Yapay Resif ve Turizm Amaçlı Batık Projesi" kapsamında özel olarak batırıldı. Yoğun akıntının olduğu bu bölgede su altı görüş mesafesi zaman zaman düşüyor. Ahtapot başta olmak üzere pek çok su altı canlısını burada görebilirsiniz.

DOMUZBURNU (KARABURUN)

Dalış botlarıyla Karaburun'dan açılarak 15 dakikalık yol sonrasında buraya ulaşabilirsiniz. Burası uzaktan bakılınca domuzu andırdığı için Domuzburnu olarak adlandırılmış.

Hem tecrübeli hem de acemi dalgıçlar için dalışa uygun bir yer.

Domuzburnu'nda derinlik yaklaşık 20 metreye kadar iniyor.

BÜYÜK ADA (KARABURUN)

Bu adada pek çok yabani keçinin yaşadığı biliniyor. Bu yüzden halk arasında adanın diğer adı Keçi Adası. Büyük Ada Karaburun'dan bot ile yaklaşık 10 dakika uzaklıkta yer alıyor. Ada çevresinde toplam 8 adet farklı dalış noktası var.

Tecrübeli ve yeni başlayan dalış meraklıları için oldukça elverişli bir konum. Burada müren, orfoz, karagöz, gopez, lapini eşkina, sargoz, sinarit ve ıskatarya gibi sayısız türde balığa rastlayabilirsiniz.