Derinlemesine cilt temizliğinin formülü

Sağlıklı bir cilde sahip olmak için öncelikle peeling seviyesinin belirlenmesi gerekmektedir. Her insanın cildi aynı derinlikte değildir. Biyolojik faktörlerin etkili olduğu cilt derinliği belirlendikten sonra, peeling malzemeleri seçilir. Peelingin etkili olmasını içerisindeki malzemeler belirler. Antioksidan içerikli malzemeler, her zaman daha etkili sonuçlar verir. Peeling maske için kendi cilt tipinize uygun doğal içerikler seçebilirsiniz. Peeling uygulamadan önce cildinizi gül suyu ile temizlerseniz, cildinizi nemli hale getirirsiniz. Gül suyu ile temizleme işleminden sonra, gözeneklerinizi açmanız için en az 5 dakika buhar uygulamanız gerekmektedir. Buharla gözenekleriniz açıldı. Sıradaki işleminiz; göz ve dudak çevresine ulaşmayacak şekilde, maskeyi uygulamaktır. Maskenizi uyguladıktan sonra biraz beklemeniz gerekecektir. Cildiniz rahatlarken zihninizi de rahatlatmış olacaksınız. Sıra geldi maskeyi soyma işlemine. Bu işlemi ise bölüm bölüm olacak şekilde ve tüylerin çıkış yönünün tersine uygulamanız gerekir. Kalan parçaları ise ılık su ile yıkayabilirsiniz. İşte evde uygulayabileceğiniz kolay tarifler...

YUMURTA BEYAZIYLA PEELİNG MASKESİ

YUMURTA beyazı siyah noktaları ve küçük lekeleri önleyici özelliğe sahiptir. Yumurta beyazını çırpın ve yüzünüze krem gibi sürün. Daha sonra peçete ile yüzünüzü kapatın. Bir kat daha yumurta akını sürün ve bir kat daha peçete ekleyin. Bir müddet bekledikten sonra maskeniz kuru hale gelecektir. Maskenizi tüylerin çıkış yönünün tersine doğru çıkarın ve bol su ile durulayın.

PORTAKALLI PEELİNG MASKESİ

CİLDİNİZ mis gibi portakal kokacak! Vücut için peeling yaparken bu karışımı kullanabilir ve ferahlatıcı etkiyle kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Portakal kokulu bir güzellik için, 4 yemek kaşığı portakal suyunu bir kaseye koyun. Kaseniz ısıya dayanıklı olmalıdır. Daha sonra 2 yemek kaşığı şekersiz jelatin tozu ekleyin ve çikolata eritir gibi karışımı eritin. Elde ettiğiniz sıcak karışımın ılımasını bekleyin ve maske olarak cildinize uygulayın. 15 dakika maskeyle bekledikten sonra cildinizi temizleyebilirsiniz.

ANANASLI PEELİNG MASKESİ

DOĞAL peeling yapmak istiyorsanız işte size tropikal bir tarif. Ananas antioksidan bir meyvedir. Ciltteki ölü hücreleri atarken de ananastan faydalanabilirsiniz. 2 dilim ananası 1 kaşık balla blenderdan geçirin ve cildinize masaj yaparak peeling krem karışımını uygulayın. Ananaslı peeling etkisi ile cildinizin canlılığına kavuşmasına şahit olun.

BALLI SEKERLİ PEELİNG MASKESİ

VÜCUT ya da yüz için peeling yaparken beyaz şeker gibi esmer şekerden de faydalanabilirsiniz. 1 kaşık balla 1 kaşık esmer şekeri karıştırıp krem haline getirdiğinizde cildinize uygulayabilirsiniz. 10 dakika beklemeden sonra durulayın ve cildinizdeki parlaklığa şahit olun.

ZEYTİNYAĞLI SEKERLİ PEELİNG MASKESİ

1 kaşık şeker ile 1 kaşık zeytinyağını harmanlayın ve cildinize nazik dokunuşlarla masaj yapın. Yaklaşık 10 dakika boyunca bekleyin ve daha sonra durulama işlemine geçin. Etkili sonuçlar için düzenli kullanım şart.

BALLI BADEMLİ PEELİNG MASKESİ

PEELİNG önerileri içinde bademli bir tarifin de olması çok doğal çünkü badem cilt için faydalı olan önemli vitaminleri içerir. 1 avuç bademi toz haline getirin ve 1 kaşık balla karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı maske olarak uygulayın. Bademin cildi aydınlatıcı etkisinden faydalanın.

EN UYGUN ZAMAN DUŞTAN SONRA

PEELİNG için en uygun zaman duş sonrasıdır. Duştan çıktığınızda, sıcak suyun etkisiyle cildinizdeki gözenekler açılmıştır ve ölü derinin gitmesi amacıyla peeling evde uygulama için kendine ortam hazırlamıştır. Ayrıca; işlem sonrası güneşe çıkmanız biraz tehlikeli olabilir. Bu yüzden bahar dönemlerinde uygulama, daha sağlıklı sonuçlar verir.

ÖLÜ DERİLERDEN ARINDIRIR

PEELİNG cildinize uygulanan kese işlemini görür ve ölü deriyi atmada size yardımcı olur. Ayrıca peeling sivilce izleri için de uygulanan bir yöntemdir. Sürekli makyaj uygulanan cildin yıpranmışlığını ortadan kaldırır ve canlılık kazandırır. Düzenli kullanım sonucunda hücrelerin canlı kalacağından, yaşlılık ihtimaliniz birkaç yıl daha ertelenecektir. Cilt bakım kliniklerinde uygulanan maskelerdeki herhangi bir maddeye alerjiniz varsa, evinizde kendi zevkinize göre malzemelerle maske hazırlayarak hem ekonomik açıdan faydasını görürsünüz hem de dilediğiniz içerikte maskenizi hazırlayıp sağlıklı cilde sahip olursunuz.