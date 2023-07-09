Yaz tatiline yakışır sporlar

DALIŞ

ÜLKEMİZİN birçok yerinde yapılan dalış sporu için en çok Antalya Kaş, Şanlıurfa Halfeti ve Antakya Samandağ bölgeleri tercih ediliyor. Özellikle Kaş sadece yurt içinden değil farklı ülkelerden de su altı zenginliklerimizi görmek isteyenlerin tercih ettiği bir yer.

Ege Bölgesi'nde ise Çeşme, ve Karaburun en güzel dalış noktalarına sahip. Keşfetme duygusunun ön planda olduğu bu spor için özel ders almak gerekiyor.

KÜREK ÇEKME

SENENİN her dönemi yapılan kano yani kürek çekme, sıcak havalarda daha keyifli ve eğlenceli oluyor. Kürek çekmek birçok kası aynı anda aktif ettiği için günlük sporunuzu bu eğlenceli aktivite ile yerine getirebilirsiniz. Bu sayede tatilde spor salonuna sıkışmak zorunda kalmazsınız. Sıcak havada fazla ısındığınızda ise suya girip serinleyebilir daha sonra tekrar devam edebilirsiniz.

KİTEBOARD

BÜYÜK boyutlardaki uçurtmaların sörf tahtası ile birleştiği bir su sporu diyebiliriz. Adrenalinin yüksek olduğu bu spor özellikle son yıllarda daha çok tercih edilmeye başlandı. Kiteboard için temel eğitim ortalama 8-9 saat sürüyor. Gerekli ekipman ve malzemelerin eğitim aldığınız okul tarafından verilen bu spor Çeşme, Urla gibi kıyıya yakın olan yerlerde yapılıyor.

SU KAYAĞI

SU kayağı 1940'lı yıllardan itibaren hem yarış hem de bir aktivite olarak yapılmaya devam eden bir spordur. Ortalama 20 km hızla giden bir jet ski ya da teknenin çektiği kayağa benzeyen kızaklar ile su üzerinde yapılan, vücut dengesini kurabilen kişiler için oldukça keyifli olan bu aktivite oldukça keyifli. Zaman içerisinde özel figürler deneyip kendinizi geliştirmek istiyorsanız özellikle Marmaris ve Bodrum gibi beldelerde ders alarak başarabilirsiniz. Genellikle tatil yapılan otellerde veya yakınlarında ders alabileceğiniz yerler bulunuyor.

RÜZGAR SÖRFÜ

RÜZGAR sörfü (Winsurfing); sörf tahtası ve yelken kullanarak rüzgarın yardımıyla su üzerinde gitmenizi sağlayan bir spordur. Sörf olarak bildiğimiz sporun aksine bu sporda sörf yaptığımız yerde dalga olmasına gerek yoktur. İtici güç rüzgardan alınır, dengeyi ise sporcu bedeniyle sağlar. Alaçatı Türkiye'nin en popüler rüzgar sörfü merkezlerinden biridir.

RAFTİNG

SUYUN debisinin yüksek olduğu yerlerde yapılan rafting, ülkemizde en çok Rize Fırtına Vadisi ve Antalya Saklıkent'te yapılan yaz mevsiminde oldukça tercih edilen eğlenceli bir su sporu. Takım çalışmasını gerektiren, hırsla mücadele gerektiren bu spor öncesi kısa bir eğitim almak ve özel kıyafetler giymek yeterli oluyor.