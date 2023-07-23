Çeşme tatilinden bunları yapmadan dönmeyin

Yaz aylarının vazgeçilmez bir seyahat noktası olan Çeşme son zamanlarda daha fazla turist akınına uğruyor. Sizin de yolunuz Çeşme'ye düşerse mutlaka yapmanız gereken aktiviteler ve uğramanız gereken yerler var. İşte Çeşme tatiline gidenlerin yapmadan dönmeyeceği aktiviteleri

TEKNE TURLARINA KATILIN

Çeşme'de mutlaka tekne turlarına katılmalısınız. Günlük tekne turları düzenleniyor ve sizler de onlara katılım sağlayabiliyorsunuz. Ama katılmadan önce tekne turlarının rotalarını bilmelisiniz çünkü hepsi aynı yere gitmiyor. Sadece tekneyle de gezilmiyor tabii ki. Bazı tur firmaları yatlar ve gemiler de ayarlıyor, böylece aktivite çeşitliliği de artıyor. Bu gezilere katılım sayısı daha fazla oluyor. Hepsinin ortak özelliği ise asla kısılmayan müzik keyfi ve yüzde yüz eğlenceli vakit... Tekne turlarına katılmak isteyenler Çeşme merkezden ya da Ilıca kalkışlı turları tercih edebilirler. Çok fazla tur seçeneğiniz olacak ve imkanlarını da birbiriyle karşılaştırabilirsiniz.

EGE YEMEKLERİNİ TADIN

Çeşme-Alaçatı'da Ege mezelerinin ve yemeklerinin tadına bakmalısınız. Yöresel yemekleri en iyi yapan yerleri araştırarak bu bölgelere gidebilirsiniz. Aynı şekilde dondurmanın da en iyisini burada bulacaksınız. Ege mutfağına özgü yemeklerinin hazırlandığı lokantalara bayılacaksınız. Buna ek olarak kumruculara da gitmenizi tavsiye ediyoruz. Alaçatı sokaklarında gezerek küçük kafelere girebilirsiniz. Tatlılarından, muhallebilerinden de yiyebilirsiniz. Çeşme'ye gelip de Ege'nin yöresel lezzetlerinden tatmayan olmamalı...

SU SPORLARI YAPIN

Çeşme gibi bir yere geldiğinizde mutlaka su sporlarını yapmanız gerekiyor. Sörf de onların başında geliyor. Çeşme'de su sporu yapabileceğiniz çok fazla yer bulunuyor. Araştırın, seçin ve gidin. Son derece keyifli zaman geçireceğinize eminiz. Buna ek olarak dalış sporlarına katılabilirsiniz. Çeşme'de en çok tercih edilen aktivitelerden birisi de tüplü dalıştır. Tekne turlarına katıldığınızda bu aktiviteler için de isminizi yazdırabilirsiniz. Her biri sizin için eğlenceli deneyimler olacaktır.

KOYLARINI KEŞFEDİN

Çeşme bölgesinin en meşhur koylarının yanı sıra hiç bilinmeyen, az kişinin bildiği koyları arayın ve bulun. Daha az kişi tarafından bilinen o kadar güzel koyları var ki... Saklı güzelliklerinden birisi olan Kleopatra Koyu'nu tercih edebilirsiniz. Ana yoldan görünmeyen gizli bir koy olarak bilinen Kleopatra Koyu aklınızı başınızdan alacak. Alaçatı'da bulunan koy tamamen kumlardan oluşuyor. Sadece çevresinde tesis bulunmuyor ve bu yüzden de dışarıdan yiyecek içecek getirebiliyorsunuz.

TARİHİ YERLERE GİDİN

Denizden, kumdan ve güneşlenmekten vakit bulduğunuzda, akşam serinliklerinde tarihi yerlerini bularak gezebilirsiniz. Bunların başında Çeşme Kalesi, Eşek Adası ve Erythrai Antik geliyor. Çeşme Kalesi'nin içerisinde Çeşme Arkeoloji Müzesi de bulunuyor. Çok sayıda tarihi eseri burada bulabilirsiniz. Teknelerle ulaşılabilen Eşek Adasını çok seveceksiniz. Adadaki eşeklerin bakımı büyük dikkatle karşılanıyor.

GÜN BATIMI ÇESME'DE BİR BASKA GÜZEL

Göreve geldiği günden bu yana kültür sanat alanındaki çalışmalarıyla fark yaratan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, yaz akşamlarını süsleyen bir etkinliği daha hayata geçirdi. Yaz boyunca Çeşme ve Alaçatı'da eş zamanlı gerçekleşen gün batımı konserleri büyük ilgi görüyor. Çeşme Belediyesi tarafından yapılan güneşlenme terasları ve yenilenen Alaçatı Meydanı'nda düzenlenen konserde Çeşmeliler günbatımı izlerken müziğin tadını çıkarıyor. Konserlere katılan Başkan Oran, Çeşme'nin çehresini değiştiren güneşlenme teraslarında gün batımı konserlerinin her Cuma devam edeceğini belirtti. Başkan Oran, "Çeşme sanatın merkezi olmaya devam edecek" dedi.