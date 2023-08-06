Alaçatı’ya yeni marina çok yakışacak

Gelecek odaklı projeleriyle kaliteyi bir bütün olarak sunan Filoğlu Grup, her geçen yıl kendisini geliştirmeye devam ediyor. 1993 yılında Sakarya'nın Sapanca ilçesinin Kırkpınar kasabasında bir aile şirketi olarak kurulan Filoğlu Grup, kısa zamanda önemli mesafe kat etti. Sektöründe lider firmalar arasında giren grubun bu başarısının arkasında Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Fil var. Ülke ekonomisine katkı sağlamak için durmadan çalışan Filoğlu Grup, inşaat, hafriyat, lojistik, nakliyat, madencilik, emlak danışmanlığı, dekorasyon gibi hizmetleri içeren faaliyet alanlarına sahip. Son olarak Çeşme Alaçatı Yat Limanı'nın ihalesini kazanarak 10 yıllığına işletmeciliğini üstlenmesi ile adından söz ettiren Filoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Fil ile projeleri üzerine keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

● Öncelikle sizi tanıyalım...

25 Kasım 1970'te Sapanca'da doğdum.

Eğitimimi de orada tamamladım.

Kıymetli anne ve babamın en büyük oğluyum. 1993'ten beri kendi kurduğum şirketimde birçok iş dalında faaliyet yürütmekteyiz. Türkiye'deki bütün önemli sektörlerde bir işletmemiz var diyebilirim.

● Ege Bölgesi'ne yolunuz nasıl düştü?

10 yıl önce Ege'ye geldim. 2013 yılında Aliağa'da SOCAR Rafinerisi'nin inşaat hafriyatına taşeron olarak geldik. Daha sonra Aliağa, Menderes olmak üzere maden ocakları açtık. Devamında ise Alaçatı, Çeşme ve Eski Foça'da yap-sata başladık.

'O HALİNE ÜZÜLDÜM'

● Alaçatı Yat Limanı ihalesine katılmak fikri nasıl ortaya çıktı?

Marina ihalesinin olduğunu tesadüfen sosyal medyadan öğrendim. Ertesi gün araştırdık ve ihaleye girmeye karar verdik. İhaleye girerken, marinayı gezdim, durumunu gördüm.

İhale salonunda ben yoktum. Şirket temsilcimiz ve avukatımız katıldı.

'Devam etmesek iyi olur' dediler ama ben sonuna kadar devam etmelerini istedim. Marinanın o dönemdeki hali üzücüydü. 10 yıldır Marina'yı ben de kullanıyorum, teknem var. Getirilebileceği noktayı çok iyi görüyordum.

O sebeple kazanmayı arzu ettim. Her şey bittiği zaman hem Alaçatılılar hem de Çeşmeliler çok takdir edecekler.

Çok muazzam bir marina göreceklerini umut ediyorum.

● Alaçatı Yat Limanı'nın işletmeciliğini almanın önemi nedir sizin için?

Burası Türkiye'nin en güzel turizm ilçelerinden birinde, Çeşme'nin de en önemli noktasında. Çeşme bir misafirhane ise; Alaçatı misafirhanenin, misafirhanesi. Ben böyle tanımlıyorum.

Burası Alaçatı markasıyla belki Türkiye'nin en iyi marinası olabilir.

Ben bunu öngördüğüm için ihalede durmadım.

● Alaçatı Yat Limanı işletmeciliğini üstlenerek farklı bir sektöre girmiş oldunuz sanıyorum?

Teknem var. Marina işine uzak değilim. Sevdiğim bir iş. Müşterisi olduğum bir işin işletmeciliğini yapmak güzel. İyi bir restoran müşteriyseniz, müşterinin ne istediğini bilirsiniz.

Marina da benim için öyle. Hatta sektördeki birçok insandan daha iyi bildiğimi, daha öngörülü olduğumu söyleyebilirim. Kendime güvenmediğim hiçbir işe girmem.

TÜM ALTYAPI YENİLENDİ

● Peki 5 aydır ne gibi çalışmalara imza attınız Alaçatı Yat Limanı'nda?

İlk yaptığımız şey marinanın tüm altyapısını yenilemek, tadilatlarını yapmak oldu. Yangın söndürme sistemlerine kadar tüm altyapıyı yeniledik.

Peyzaj, aydınlatma ve asfalt sorununu bitirdik. Çok güzel oldu. Görsel olarak bir marina havasına soktuk.

Şimdi işletmesinin kalitesini buraya yakışır hale getirmek istiyoruz. Tabii içerdeki markalar ile beraber yapıyoruz bunu. Mevcut işletmeler devam ediyor. Ama marina atmosferi yoktu içerde. Balıkçı barınağına girer gibi bir hava vardı. İlk önce ondan başladık.

Artık marinamıza gelenler girişten itibaren marinaya yakışır bir görselle karşılaşıyor. Bu bizim için çok önemliydi. Altyapıyı bitirdik. Bundan sonra artık işletmesi kaldı. Türkiye'nin en önemli markaları Alaçatı Yat Limanı'nda olacak. Butik bir Yalıkavak Marina havası oluşturduğumuzu söyleyebilirim.

Ve yaz-kış açık olacak.

● Çeşme'ye yeni projeleriniz olacak mı?

Evet. İnşaat ile ilgili yatırımlarımız olacak. Invictus İnşaat ile yürüttüğümüz çok özel bir otel projemiz var.

Alaçatı'nın en özel otelini yapacağız.