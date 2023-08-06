‘KSK babamın sevdasıydı’

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nün Çeşme Altın Yunus Otel'de faaliyete geçirdiği tenis kortları, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta yer alan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar yaptığı konuşmada, "Karşıyaka'da doğmuş, Karşıyaka ve yeşil kırmızı renginin sevdalısı bir ailenin bireyi olarak bu olay beni çok mutlu etti. KSK, rahmetli babamın da (Selçuk Yaşar) sevdasıydı. O hayatta olsaydı, Karşıyaka ile Altın Yunus buluşmasını çok arzu ederdi. Biraz da onun düşüncesini bilerek, hem otel hem de spor kulübü yöneticilerimizin desteğiyle bu işe başlıyoruz. Buraya sahip çıkın" yorumunu yaptı.

TÜRK tenisinin lokomotif kulüplerinden bir tanesi olduklarını belirten Karşıyaka Spor Klübü Tenis Şube Başkanı Kazım Türk ise "Çeşme Altın Yunus kortlarının KSK Tenis Şubesi'ne verilmesi, gücümüze güç katacak" dedi.