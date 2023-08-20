Makyaj çantanızdan asla eksik etmeyin

LEKE DÜŞMANI GÜNEŞ KREMİ

Cilt bakım çantanızı hazırlarken içine koymanız gereken ilk şey güneş kremidir. Yaz kış olması fark etmeksizin erkenden yüzünüz kırışsın istemiyorsanız kreminiz yanınızda olmalı.

Mutlaka dışarı çıkmadan önce sürmelisiniz. Böylece cildiniz kırışmaz, güneşten dolayı lekeler oluşmaz ve ayrıca kuru bir ciltten de uzak kalırsınız.

GÜZEL KOKULU NEMLENDİRİCİLER

Güneş kremi kadar önemli olan bir diğer malzememiz de nemlendiriciler. İster sade olanlardan isterseniz de kokulu seçeneklerden birini belirleyin. Burada önemli olan kreminizin nemlendirici ve cilt tipinize uygun olmasıdır. Doğal içerikli ürünleri tercih ederseniz çok daha iyi sonuç alabilirsiniz. Hatta evde kendiniz de aloe veradan ya da benzer bitkilerden krem oluşturabilirsiniz.

GÖZLERİNİZ İÇİN FAR VE MASKARA

Gözleri öne çıkarmazsanız bir makyaj yapmış sayılmazsınız. Hangi tür makyajdan hoşlanıyorsanız ona uygun gördüğünüz göz farını çantanıza ekleyin. Aynı zamanda eyeliner ve maskara da koymayı unutmayın. Bunların her biri tamamlayıcıdır ve göz makyajları da yüzünüzde en çok öne çıkan noktalardan birisidir. Bu sebeple canlı ya da pastel tonlarında seçim yapabilirsiniz.

TAZELENMEK İÇİN TONİK

Bazen toniklere ya da yüz yıkama jellerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Her zaman olmasa da bazı durumlarda cildinizi temizlemeniz ya da nemlendirmeniz gerekebilir. Günlük bakımınızı tam yapmadığınızı düşünüyorsanız tonikle ya da yüz yıkama jeliyle cildinizi tazeleyebilirsiniz. Ama bu işlemi yaptıktan iki dakika sonra cildinize nemlendiricinizi sürmeyi unutmayın.

DUDAKLARINIZI VURGULAYAN RUJLAR

Evde unuttuğunuz zaman değerini daha iyi anlayabileceğiniz ruju yanınızdan ayırmamalısınız. Bütün makyajınızın tam olduğu durumlarda yüzünüzde rujunuzun olmaması eksik bir görünüme sebep olur. Ruj renginizi doğru şekilde belirleyerek günlük makyaj çantanıza koyabilirsiniz. O günkü makyajınıza uygun olarak da tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda cilt bakım çantanızda taşıdığın rujların dik olmasına da dikkat etmelisiniz.