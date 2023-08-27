Gören bir daha görmeye geliyor

EGE ve Akdeniz'in buluştuğu Muğla Ortaca'da tarihi ve doğal güzellikleri ile dünyanın en güzel yerlerinden biri olan Dalyan kanalı izleyenleri mest ediyor.

İLK KORUNAN BÖLGE

BÖLGEDEKİ muhteşem manzarayı görenlerin aynı manzarayı görmek için tekrar geldiği Dalyan'ı tanıtmak için yapılan çalışmalar olumlu sonuç verdi. Dalyan tarih ve doğa ve turizminin merkezi haline geldi. Avrupa'nın en iyi 10 plaj bölgelerinden biri olan İztuzu'na komşu olan tabiat ve doğa harikası Dalyan Kanalları son yapılan çevre düzenlemeleri ve kanal temizliğinin ardından pırıl pırıl görüntüsü ve kaya mezarları ile objektiflere böyle yansıdı.

Köyceğiz Gölü'nün sularını denize ulaştıran, göl ayağı olan 10 kilometre uzunluğundaki kanal menderesler çizerek denize ulaşırken, kanal üzerinde yapılan tekne turları bölge halkının da önemli geçim kaynaklarından biri oldu. Türkiye'de ilk korunan alanlardan biri olan Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarındaki bölgede tatlı su balıklarının önemli bir yaşam merkezi olurken aynı zamanda bölge bir çok endemik bitkiye de ev sahipliği yapıyor.